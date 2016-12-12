Россия признает выборы президента Приднестровья. Что дальше?

На выборах президента в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) с большинством голосов лидирует спикер местного парламента и бывший министр внутренних дел ПМР Вадим Красносельский. Согласно данным экзит-постов, которые опубликованы на сайте ВЦИОМ, его поддерживают 69,8% граждан.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Действующий президент Приднестровья Евгений Шевчук также участвует в президентской гонке. По предварительным данным, за него готовы отдать свои голоса 18,8% населения.

Как сообщает РБК, остальные кандидаты получили минимальное количество голосов. Так лидер приднестровской Коммунистической партии депутат Олег Хоржан набрал 3,3%, экс-председатель конституционного суда республики Владимир Григорьев — 0,5%, генпрокурор Александр Дели — 0,5%, а также безработная жительница одного из населенных пунктов Приднестровья Ирина Василакий — 0,7%. ​При этом против них всех проголосовали 6,4% избирателей.

Явка на президентских выборах в Приднестровье на момент закрытия избирательных участков составила 59,16%. По словам главы республиканского комитета Елены Городецкой, выборы признаны состоявшимися. Минимальный порог явки — 25% — был преодолен.

Всего в опросе социологической службы приняли участие более 11 тысяч человек. Предварительные итоги голосования Центризбирком ПМР огласит 12 декабря.

Как сообщает Лайф, у международных наблюдателей от Госдумы нет нареканий за время проведения и хода голосования на выборах президента непризнанной республики. Об этом заявил руководитель группы думских наблюдателей Артём Туров.

"Хочу отметить от имени депутатов Госдумы, что у нас нет нареканий за время проведения и хода голосования. Каких-либо нарушений и замечаний, которые могли бы повлиять на волеизъявление и результаты выборов, не выявлено", — сказал Туров, отметив, что количество наблюдателей, которые были представлены на избирательных участках, говорит о легитимности избирательного процесса.

Напомним, ранее действующий президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Евгений Шевчук издал указ о подготовке к присоединению к России. Документ опубликован на сайте приднестровского лидера.

Благодаря указу, итоги республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года, могут быть реализованы: республика войдет в состав Российской Федерации.

Между тем Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии сообщило, что "указ был издан неконституционным органом на основании незаконно проведенного на территории республики Молдова референдума".

Ранее с просьбой присоединения республики от имени Верховного совета Приднестровья председатель парламента ПМР Михаил Бурла обратился к председателю Госдумы Сергею Нарышкину. Напомним, Приднестровье провозгласило независимость в начале 1990-х годов. Ежегодно Россия оказывает экономическую помощь республике в размере около одного миллиарда долларов.

По сообщениям СМИ, обращение поступило в качестве отзыва на законопроект фракции "Справедливая Россия" об упрощении порядка присоединения к РФ новых территорий, который разрешает принимать в состав Российской Федерации части иностранных государств без согласия этих стран при отсутствии в них "эффективной легитимной власти", на основании результата референдума или обращения их властей.

В 2006 году на референдуме в Приднестровье за присоединение к России проголосовало 97,2% избирателей. В первом чтении принят конституционный закон о признании российского законодательства частью приднестровского. Государственным языком признан русский, в Приднестровье живут 200 тысяч граждан России.

Генеральный секретарь межпарламентской ассамблеи "Сообщество за демократию и права народов" Григорий Маракуца считает, что если бы присоединение Приднестровья было возможным, это сделали бы и раньше.

"ПМР находится между Молдовой и Украиной. Республика взята в клещи, весь экспорт и импорт заблокирован. Трудно себе представить, как Приднестровье может присоединится к России без согласия Молдовы и Украины", — сказал Григорий Маракуца Pravda.Ru.

Правительство Молдавии назвало указ Шевчука недействительным, а сам референдум незаконным. Григорий Маракуца считает, что референдум является абсолютно законным.

"Каждый народ имеет право проводить референдум и добиваться реализации его результатов. Народ Приднестровья давно готов войти в состав России. Естественно, власти Молдавии помешают этому. На мой взгляд, заявление Евгения Шевчука больше походит на пиар-акцию, которая идет накануне декабрьских выборов президента Приднестровья", — считает Григорий Маракуца.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня