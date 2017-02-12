Явка на выборах президента Туркменистана превысила 86% от числа избирателей

Участие в голосовании на выборах президента Туркменистана приняли 86,93 процента от общего числа избирателей. Такие данные по явке приводятся в официальном сообщении Центральной избирательной комиссии Туркменистана по выборам и проведению референдумов на 15:00 (местного времени). Участки будут работать до 19:00 по местному времени.

Источник фото: turkmenistaninfo.ru

Как сообщают в комиссии со ссылкой на международных и национальных наблюдателей, выборный процесс проходит спокойно и без нарушений, при высоком интересе жителей страны к выборам. Так, по сообщениям СМИ, многие приходят на участки целыми семьями, с детьми.

Голосование проходит на 2587 избирательных участках внутри страны и на 39 избирательных участках, открытых в дипломатических представительствах Туркменистана в других странах мира. Мониторинг выборов проводит целый корпус национальных наблюдателей — 3223 человека, представляющих общественные и политические организации страны, а также более 150 международных наблюдателей из стран СНГ и Европы. Освещением процесса также занимаются 37 иностранных журналистов.

На главную в стране должность претендуют девять кандидатов, в том числе и действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Избирательная кампания проводилась с 24 октября 2016 года по 10 февраля 2017 года. Согласно Конституции Туркменистана, президент выбирается сроком на семь лет.