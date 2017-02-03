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Источник Правда.Ру

Ополченец Гиви ранен под Донецком

Мир » Бывший СССР

Информацию о своем ранении в боях в промзоне Авдеевки подтвердил командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (Гиви),  отметив при этом, что   ранение оказалось не опасным и даже позволило ему дальше руководить боями с украинской армией под Донецком.

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Фото: vk.com/Михаил Толстых

Как уточнил Гиви, его подразделение при помощи 11-го полка армии ДНР и батальона "Спарта" под руководством командира Вохи в ходе боёв вернуло свои позиции, оставленные чуть ранее. Командир подчеркнул, что ополчение заняло линию обороны, оговорённую минскими соглашениями, и не пошло дальше в наступление.

"За последние три дня я потерял четырёх бойцов, лучших бойцов. Несколько ребят получили ранения. Но будут жить, вернутся в строй. А ВСУ потеряли очень много людей и техники. Так что последняя эскалация - это месть украинской армии за потерянных бойцов", - заявил Михаил "Гиви" Толстых.

Он уверен, что последние обстрелы жилых кварталов Донецка тоже стали местью украинской армии за провальное наступление на ДНР. Кроме того, полковник отметил, что Запад, а в особенности ОБСЕ, которая должна предотвращать эскалацию конфликта в Донбассе, старается не замечать обстрелов мирных жителей.

Мы-то не стреляем по городам. Мы не забываем, что там живут люди. И неважно, на каком языке они разговаривают - на украинском, на русском - нам без разницы. Там люди. Мы воюем с передним краем. А они - с мирными жителями. Так чем же занимается ОБСЕ?" - задается вопросом компандир батальона "Сомали".

А ОБСЕ долгое время "не замечало" происходящее. Лишь сегодня представители комиссии увидели тяжелую технику  прямо посреди жилых домов. Речь идет о четырех танках Т-64, припаркованных возле одного из зданий в Авдеевке, которую контролирует украинская армия.

В отчете СММ ОБСЕ за 1 февраля сообщается о серьезных нарушениях режима прекращения огня в районе городов Авдеевка и Ясиноватая, которые находятся рядом с линией соприкосновения украинской армии и отрядов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Напомним, в последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых столкновений обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Как ранее сообщала Правда.Ру, продвижение пришлось признать и украинским властям. Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский публично заявил, что ВСУ не обороняются, а на самом деле наступают на позиции ополченцев в Донбассе. "На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись (вперед)", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Авдеевке.

А в статье на сайте "Радио Свобода" говорится, что причиной обострения конфликта на Донбассе стало так называемое "ползучее наступление" ВСУ, когда военные шаг за шагом продвигаются по "серой", нейтральной зоне к позициям ополченцев.

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