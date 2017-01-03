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Источник Правда.Ру

Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.

Мир » Бывший СССР

C "сенсационным" заявлением выступил украинский замминистра  по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука: "Донбасс вернется обратно в Украину до конца 2018 года", - уверен он.

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Фото: AP

В то же время, киевские власти настойчивы в своем желании содрать с России "компенсацию за ситуацию на Донбассе", подавая все новые и новые иски. Общая сумма рассчитанного Киевом "ущерба" составила уже более $63 млрд, но притязаний становится только больше. Последние судебные претензии сводятся к тому, что Россия якобы нарушила условия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве.

В своей колонке в украинском издании "Новое время" Георгий Тука сообщает, что "сегодня Россия готова отдать Донбасс только на своих условиях". При этом чиновник выражает свою уверенность в том, что инициатива очень скоро окажется "в руках Украины" и тогда Киев сможет "реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий".

Очень надеюсь, что это произойдёт уже в следующем году, максимум — к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединённых Штатов», — написал он.

За что же Украина пытается вытребовать крупные суммы в России? Оказывается Киеву требуются "репарации" за "разрушенную инфраструктуры и потерю экономической выгоды", которые украинская сторона оценивается в сумму, превышающую $63,5 млрд, сообщает Bloomberg. 

Значительная часть этой суммы касается разбирательств между «Нафтогазом» и «Газпромом», но Украина хочет получить деньги и за разрушение инфраструктуры Донбасса, хотя пострадала она в результате силовой операции киевских силовиков. Так или иначе, по признанию министра иностранных дел страны Павла Климкина, страна намерена потребовать за Крым и Донбасс не менее $50 млрд.

Однако никаких оснований для таких требований у Киева нет. С правовой точки зрения, воссоединение Крыма с Россией основано на воле крымского народа, имеющего право на самоопределение. То же самое происходит и на Донбассе: население региона хочет тоже использовать свое право на самоопределение. И эта норма в международном праве, по словам профессора кафедры международного права Дипломатической академии МИД россии Алексея Гидирима, имеет преимущество перед нормой о территориальной целостности государства.

Требования же "Нафтогаза" вообще относятся к категории "липовых", считает эксперт: в соответствии с международным правом, партнеры не могут в одностороннем порядке изменять цену товара или услуги, только по соглашению.

Украина затребовала у «Газпрома» увеличить цену транзита газа. «Газпром» ответил отказом. Тогда «Нафтогаз» обращается в украинский суд с требованием наложить арест на оспариваемое имущество в порядке обеспечения иска. В данном случае имуществом является протекающий в трубе газ. Это делается для того, чтобы можно было полулегально этот газ откачивать.

"Мол, раз арест наложен, значит, суд признал право Украины на газ внутри трубы. Любой арбитражный суд разведёт руками и скажет: на каком основании вы требуете увеличения цены транзита. Все эти иски не имеют ни малейшего основания. Это верховенство национализма над здравым смыслом и юриспруденцией. Отрицание самой идеи права. Правовой нигилизм", - уверен Алексей Гидирим.

Министерство юстиции Украины готовится к первой фазе судебных споров в международных судах, сообщила в эфире телеканала «112 Украина» заместитель министра Наталья Севостьянова. По её словам, процесс подготовки исков против России «постепенно продвигается».

"Сейчас Россия готовит ответы на перечень вопросов, и мы сейчас активно готовимся к первой фазе — это рассмотрение заявления на приемлемость. Суд решит, имеет ли он компетенцию по этому делу, может он рассматривать в рамках своей юрисдикции или нет. Уверены, что успех будет за нами", - заявила Севостьянова.

Не исключено, что в ближайшие несколько месяцев сумма киевских претензий может увеличиться — Украина подаёт новые иски, ссылаясь при этом на Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанный в 1998 году. В 2008 году срок действия договора был продлён ещё на 10 лет. Украина не намерена разрывать соглашение, но не может принять присоединение Крыма к России и обвиняет РФ в ведении войны в Донбассе.

При этом, для того, чтобы иск украинской стороны имел силу, он должен быть подкреплен доказательствами, а таковых Киев не имеет. Какие факты будет представлять в суды Украина, пока неизвестно.

Больше всего украинские власти беспокоит возможность снятия будущим летом санкций против России со стороны стран Евросоюза на фоне грядущих выборов, а это, как предполагают в администрации президента Порошенко, может закрыть для Украины "окно возможностей". И чем больше Киев подаст исков, считают в администрации, тем больше мотивов у руководства США и ЕС отказаться от уступок России.

Опасения украинских чиновников обоснованы. Экономическая ситуация в Европе не способствует поддержанию политики санкций против России.

«Окно возможностей» для Украины действительно закрывается. На протяжении трех лет после смены власти страна по-прежнему остается одной из наиболее коррумпированных в мире. Ведь даже президента Петра Порошенко уже обвиняли в нежелании задекларировать всё своё имущество за границей, в укреплении собственной власти и контроле над государственными предприятиями.

Настоящий шок у европейских чиновников вызвали опубликованные не так давно декларации руководства и чиновников Украины. В них указывались не только дорогие дома, автомобили, произведения искусства, но и огромные суммы наличных сбережений.

В то время как средняя заработная плата на Украине, по данным Государственной службы статистики, составляет около $160 в месяц. Общая сумма денег, задекларированных всеми "правителями" Украины, достигла 12 миллиардов гривен.

Президента Украины Петра Порошенко поймали на офшорах, яхте и сотне бизнесов. Он заполнил электронную декларацию о доходах и открыл ее к просмотру. Оказалось, что глава государства совершил оплошность и признал, что зарегистрировал офшор на Виргинских островах с целью продажи кондитерской фабрики "Рошен", а вовсе не "для передачи активов в слепой траст", как он утверждал ранее. В случае сделки Украина не досчиталась бы 170 миллионов долларов.

Прокомментировать саморазоблачения украинских чиновников Pravda.Ru попросила эксперта Украинского филиала Института стран СНГ Дениса Денисова:

— Депутаты Верховной Рады Украины задекларировали колоссальное состояние, совершенно не понятно, откуда взявшееся. Уже начинаются примеры, когда судьи декларируют имущество, которое насчитывает с десяток квартир, десяток земельных участков, и здесь становится совершенно очевидно, что только на свою зарплату они, естественно, этого купить себе не могли. То есть, здесь мы сталкиваемся с традиционным для Украины частичным вскрытием тотальной коррупции, которая пронизала все государство.

Самое печальное в этом всем, что никаких последствий не будет. Потому что, как мы уже говорили, система тотально коррумпирована, начиная с самых первых чиновников. Рыба гниет с головы. Они первые, кто не заинтересован в том, чтобы данная система становилась прозрачной. Ведь даже если мы посмотрим декларацию Петра Порошенко, с его миллионным состоянием, то не понятно, как же "нарисовались" у него такие огромные деньги, когда за последние 18 лет он по закону имел право работать на себя не более, чем полгода?

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