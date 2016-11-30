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Источник Правда.Ру

Почему немецкий бизнес игнорирует Меркель и вкладывается в Россию

Мир » Европа » Евросоюз

На днях глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил за сохранение антироссийских санкций. Более того — ранее в немецком парламенте предложили ввести новые санкции в отношении России. 

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Фото: Fotodom.ru/DP

При этом немецкие инвестиции в российскую экономику уже превысили показатели прошлого года. Почему для них санкции не указ и что так благоприятствует росту германских вложений в российскую экономику, Правда.Ру спросила у экономиста Владимира Рожанковского.

— Почему санкции не работают?

— Я думаю, что это энергетический сектор, потому что у "Сименса" достаточно много проектов было совместных с "Силовыми машинами". Вообще-то, "Силовые машины" — это вотчина (предпринимателя Алексея) Мордашова, частное предприятие, оно вообще ни под какие санкции не подпадает. Тут есть, кстати говоря, свои плюсы в том, что у нас хоть какие-то частные предприятия в России остались. Потому что все то, что у нас государственное, оно в 60-70% случаев сидит под санкциями, и это очень сильно затрудняет инвестиции.

Это основной момент, насколько я понимаю, и там, по-моему, были еще какие-то проекты, касательно "Даймлера"и КамАЗа. Они достаточно вялотекущие, но правительство Татарстана эту ситуацию близко к сердцу воспринимает. И они всячески стараются вести свою независимую политику: принимать бизнес немецкий. Но я не скажу, что они много могут преуспеть в этом деле, все-таки Татарстан это субъект РФ, но у них есть своя специфика. Кто был в Татарстане, тот знает. Но эта специфика немецкому бизнесу во многих случаях приходится по душе.

— Что вы думаете о заявлениях, где говорится, что роста как такового нет, а дело все в том, что в предыдущие годы инвестиции оказались на нуле?

— Германия же выступила главным обвинителем России по поводу геополитических событий, инициатором европейских санкций выступила, по сути говоря. И уже только после этого к ней примкнули Франция, Италия и другие страны. То есть, если бы не Берлин, то вообще все это выглядело по-другому. И немецкий бизнес просто был напуган, потому что шла речь о том, что, возможно, какая-то полноценная холодная война, вплоть до закрытия границы. Вспомните, что у нас было в конце 2014 года.

Такая реакция, на мой взгляд, не удивительна. Пройдитесь по улицам Москвы, зайдите в центральные какие-то бизнес-центры, вы больше не услышите речи английской, немецкой, очень мало. Сейчас постепенно кто-то начинает возвращаться. Много слышно итальянской речи. Кое-где звучит испанская. В таком ключе, в такой последовательности бизнес будет возвращаться в Россию, но это еще вопрос долгих месяцев. И то, что было на нуле в 2015 году, инвестиции, это опять же, все объясняется геополитикой.

Я думаю, что сейчас, в зависимости от того, как дальше будут складываться отношения Москвы и Вашингтона. Немецкий бизнес, конечно, не будет смотреть на риторику Меркель. У Меркель достаточно низкие рейтинги. Мы знаем, она праймериз проиграла на своей родной земле. И, соответственно, бизнес будет больше ориентироваться на общие процессы.

Почему? Ответ очень простой. Потому что, как правило, если бизнес поступает неполиткорректно по отношению к общей позиции, по отдельным странам, то карателем выступает Минюст США. Как правило, все подобные слушания возбуждаются именно там, а не в Европе. И в этом смысле для немецкого бизнеса политические позиции официального руководства Берлина не столько критичны. Они могут прислушиваться, наверное, могут не прислушиваться, у каждого есть своя точка зрения на сей счет, но для них очень чувствительны возможности судебных притязаний впоследствии. А никто сейчас не хочет платить деньги за судебные тяжбы. Поэтому здесь вопрос о том, если мы будет с ними работать, аукнется ли нам это, или нам это простят.

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Темы Россия санкции Германия Владимир Рожансковский
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