Выборы президента в Австрии: В чем интерес России?

В Австрии 4 декабря состоятся президентские выборы, так как прежние результаты были отменены из-за нарушения процедуры подсчета избирательных бюллетеней в отдельных округах. Каковы на этот раз шансы кандидатов: бывшего лидера "зеленых" Александра Ван дер Беллена и депутата парламента, кандидата от ультраправой Австрийской партии свободы Норберта Хофера?

Фото: AP

Как ранее писала Правда. Ру, первый тур президентских выборов весной этого года в Австрии выиграл представитель Партии свободы (АПС) Норберт Хофер — сторонник отмены санкций против РФ и проведения референдума на Донбассе. Австрийские газеты называли его фаворитом второго тура. Однако во втором туре вырвать победу удалось 72-летнему бывшему лидеру "зеленых" Александру Ван дер Беллену.

Однако конституционный суд Австрии принял беспрецедентное решение — отменил итоги выборов президента, удовлетворив таким образом иск право-националистической партии, кандидат от которой проиграл последнюю президентскую гонку и теперь имеет шанс отвоевать потерянные голоса.

По решению суда, властям страны предстоит повторно провести второй тур выборов с теми же кандидатами — выигравшим по итогам последнего голосования 72-летним бывшим лидером "зеленых" Александром Ван дер Белленом и депутатом парламента, 45-летним инженером, кандидатом от правонационалистической партии Норбертом Хофером.

Чего ждать от выборов сейчас, Правда. Ру спросила у директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ, кандидата политических наук Тимофея Бордачева.

— Каковы на этот раз шансы кандидатов?

— Я думаю, что очень велика вероятность того, что выиграет депутат от "Партии свободы" — Хофер.

— Есть ли в возможной победе Хофера "фактор Трампа"? То есть антиэлитный протест?

— Конечно, я думаю, что большинство тех процессов, которые мы наблюдаем на Западе последние пару лет, это неспособность элит контролировать политическую среду, результаты голосования.

— Хофер уже дал понять, что в случае победы будет добиваться проведения референдума относительно членства Австрии в ЕС. Будет ли? Или это, как сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, авантюра и популизм?

— Было бы странно, если бы Жан-Клода Юнкер сказал бы иначе, просто выразил свою позицию. Он и не может иначе такого рода действия оценивать. Хотя результат такого референдума, мне кажется, все-таки будет за сохранение Австрии в составе ЕС. Другое дело, что это не нравится Брюсселю просто как сам факт теоретической возможности постановки такого вопроса.

— "Основная ошибка была сделана давно, когда было объявлено, что Крым больше не российский", — сказал Хофер в интервью Die Presse. Как такой политик может повлиять на общую солидарность ЕС в вопросе Крыма?

— Я думаю, что вряд ли он сможет повлиять существенно, поскольку полномочия президента в Австрии серьезно ограничены, Австрия является парламентской республикой.

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