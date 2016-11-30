Ренци повторит судьбу Кэмерона?

Премьер Италии Маттео Ренци пообещал уйти в отставку, если проиграет на референдуме 4 декабря, суть которого заключается в концентрации власти в руках исполнительных органов. Это уменьшение роли сената в парламенте, сокращение представительства малых партий в палате депутатов, передача части полномочий регионов центральному правительству.

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Более того, этот референдум призван существенно усложнить проведение любых референдумов в будущем. Corriere della Sera приводит данные опроса Ipsos, согласно которым "да" реформам на референдуме скажут 45% опрошенных, "нет" — 55%.

Какая судьба ждет Италию, Правда. Ру спросила у первого проректора Финансового университета при правительстве РФ Константина Симонова.

— Ренци проиграет референдум? Насколько сильны в Италии "антиэлитные" настроения?

— Я думаю, что Ренци на референдуме поддержки избирателей не добьется. Это полностью вписывается в общий тренд, когда доминирующая элита уверена в том, что население думает так, как ей хочется. И в этом году, мы знаем, было несколько всеми обсуждаемых историй, когда управляющие странами придумывали свои победы, а потом получали по башке. Самая яркая история - это Брексит.

Напомню, что Брексит был придуман действующим премьером, никто его за язык не тянул. Кэмерон был уверен, что страна скажет "нет", а он сможет удачно шантажировать Брюссель и внутри страны получить ряд значимых для себя полномочий. А кончилось все это совершенно иным образом.

История с Трампом не совсем такая, потому что, выборы были не придуманы, они были по сценарию. Но тоже действующая администрация была уверена в том, что Клинтон победит, и элитный тренд был за то, что Клинтон побеждает. Есть и менее раскрученные истории, но из той же оперы. Например, референдум в Колумбии.

Президент подписывает шумное соглашение с террористической организацией, ему присуждают Нобелевскую премию мира, прочие дела. Выходит на референдум, и люди говорят, что нет, мы не согласны с этой версией. Сейчас они пытаются второе соглашение подписать и снова вынести на референдум, и это уже анекдот напоминает. То есть в этом плане мы видим, что, действительно, политический класс, управляющий класс, как говорил классик, страшно далек от народа.

Или посмотрим на праймериз во Франции. Кандидатура Франсуа Фийона возникла на ровном месте, и тоже как контрэлитный тренд. Он играл в противовес партийному истеблишменту галлистов, это факт. И на чем погорел его основной соперник, которому все пророчили победу на этих праймериз? Например, на вопрос: "В какие магазины вы ходите"? Он сказал, что ходит как народ, и назвал сеть магазинов, а эта сеть магазинов уже 10 лет назад закрылась. И все поняли, что он просто врет и вообще никаких нужд народа не понимает и не разделяет. И все, результат оказался разгромным для него. Еще есть референдум в Голландии по поводу Украины. Тоже был шок для многих, когда люди сказали, что надоели вы с вашими манипуляциями, что вы нас тут дурите, не хотим мы в ваши игры играть.

Все эти истории показывают, что люди очень раздражены, когда им навязывают референдумы, которые они воспринимают, как придуманную элитой очередную игру. Тем более что их неоднократно обманывали. Поэтому в Италии практически все уверены, что Ренци референдум не выиграет. Этот референдум был его ошибкой, конечно же, но в целом, результат референдума еще раз покажет, что манипуляции с избирателями, с населением, особенно в развитых демократиях, заканчиваются очень плохо.

— Что ждет Италию, Евросоюз в случае неодобрения реформы?

— Я не думаю, что это будет катастрофическая история, потому что, как вы знаете, политическая система Италии привыкла к частой смене премьеров. Это часть ее политической культуры. Я думаю, Италию ждет новое правительство, драматичные выборы премьер-министра. В целом, это тоже вписывается в тренд смены управленческой элиты в Европе.

Вообще следующий год будет очень интересным. Выборы в Германии, выборы во Франции, выборы, я думаю, будут новые в Италии. Приходит новая элита, это хорошо. Потому что старая элита надоела европейским избирателям, и нам она, кстати, тоже надоела, потому что нас все время мучает, терзает, вводит санкции. Мы, конечно, не европейские избиратели, нас в этом плане никто не спрашивает, но тем не менее.

— Выгодна ли России "фрагментация" Евросоюза? То есть победа антибрюссельских сил в Италии, Австрии, где тоже 4 декабря будут президентские выборы, и ожидается победа Норберта Хофера?

— Это вызов политике отказа от экономических реалий и мотивированных сомнительными доктринами политической глупости. Эта история, конечно, нам выгодна, потому что Россия предлагает Европе прагматичное партнерство, и, чем больше будет прагматичных политиков, которые будут исходить не из абстрактных ценностей, толерантности, тех, кто умеет считать деньги, делать совместный бизнес и понимает, что Россия тоже часть Европы, тем выгодней для нас это будет.

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