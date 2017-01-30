"Русские хакеры" напугали Польшу

Издание Rzeczpospolita обвинило "российских хакеров" в попытке взломать систему министерства иностранных дел Польши.

Фото: Fotodom.ru/DP

По данным газеты, якобы в декабре 2016 года несколько сотрудников польского МИД получили электронные письма на тему заявления генсека НАТО после заседания Совета Россия — НАТО. К письмам было прикреплено приложение, при открытии которого на компьютеры устанавливались вирусные программы, позволяющие украсть данные.

По словам польских дипломатов, дело усложняет тот факт, что атака была проведена с использованием сервера министерства иностранных дел одной из стран Латинской Америки. Сотрудник компании Prevenity, занимающейся обеспечением кибербезопасности польских госучреждений, Мариуш Бурдах пояснил, что хакеры использовали ошибку в программе Adobe Flash Player. Как пишет RT, министерство иностранных дел Польши "не сомневается, что за атакой стоит группа APT28", которую связывают с Россией.

Напомним, ранее ЦРУ, АНБ и ФБР опубликовали доклад, в котором говорилось, что распоряжение о проведении кибератак в США якобы отдал лично Владимир Путин. Как полагает американская разведка, он же совместно с российским правительством стремился увеличить шансы Дональда Трампа на победу.

Иначе говоря, Россию в очередной раз обвинили во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. В Кремле полагают, что информация, содержащаяся в опубликованном отчете спецслужб США о якобы причастности России к кибератакам, вызывает разочарование и недоумение, в нем нет ничего, что "стоило бы детально читать".

"Это все хорошая мина при плохой игре. Они придумали отмазку. Потому что заявлять о личном участии в этом Владимира Путина можно было бы только на основе агентурных данных, только при личной встрече, когда подмигнул, махнул головой и сказал: ладно, одобряю. Пусть докажут, что это русские хакеры. И тогда утверждение о том, что об этом мог знать Владимир Путин, будет выглядеть хотя бы правдоподобно. Но поскольку ни то ни другое не предъявлено, все это является продолжением предыдущей политики Обамы и его администрации", — рассказал ранее Pravda. Ru политолог, публицист Леонид Крутаков.

Ранее агентство Bloomberg, написало о том, что новый правительственный доклад о российских атаках не достиг своей цели и теоретически может нанести реальный ущерб гораздо большему числу людей и организаций. "Американское разведсообщество выставляет себя на посмешище, действуя под политическим давлением уходящей администрации и некоторых ястребов в Конгрессе. Ему следует перестать поступать таким образом. Ведь невозможно устанавливать исполнителей хакерских атак на основании доступных для всех программ и IP-адресов. Более того, в этом нет никакой необходимости: организациям и отдельным пользователям нужно предотвращать подобные атаки, а не искать виноватых, когда все уже свершилось и ущерб нанесен. Самой информативной частью доклада ФБР и Министерства внутренней безопасности по иронии стала та часть, в которой речь идет о мерах по снижению риска", — говорилось в материале.

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