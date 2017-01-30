Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Русские хакеры" напугали Польшу

Мир » Европа » Евросоюз

Издание Rzeczpospolita обвинило "российских хакеров" в попытке взломать систему министерства иностранных дел Польши.

Русские хакеры напугали Польшу
Фото: Fotodom.ru/DP

По данным газеты, якобы в декабре 2016 года несколько сотрудников польского МИД получили электронные письма на тему заявления генсека НАТО после заседания Совета Россия — НАТО. К письмам было прикреплено приложение, при открытии которого на компьютеры устанавливались вирусные программы, позволяющие украсть данные.

По словам польских дипломатов, дело усложняет тот факт, что атака была проведена с использованием сервера министерства иностранных дел одной из стран Латинской Америки. Сотрудник компании Prevenity, занимающейся обеспечением кибербезопасности польских госучреждений, Мариуш Бурдах пояснил, что хакеры использовали ошибку в программе Adobe Flash Player. Как пишет RT, министерство иностранных дел Польши "не сомневается, что за атакой стоит группа APT28", которую связывают с Россией.

Напомним, ранее ЦРУ, АНБ и ФБР опубликовали доклад, в котором говорилось, что распоряжение о проведении кибератак в США якобы отдал лично Владимир Путин. Как полагает американская разведка, он же совместно с российским правительством стремился увеличить шансы Дональда Трампа на победу.

Иначе говоря, Россию в очередной раз обвинили во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. В Кремле полагают, что информация, содержащаяся в опубликованном отчете спецслужб США о якобы причастности России к кибератакам, вызывает разочарование и недоумение, в нем нет ничего, что "стоило бы детально читать".

"Это все хорошая мина при плохой игре. Они придумали отмазку. Потому что заявлять о личном участии в этом Владимира Путина можно было бы только на основе агентурных данных, только при личной встрече, когда подмигнул, махнул головой и сказал: ладно, одобряю. Пусть докажут, что это русские хакеры. И тогда утверждение о том, что об этом мог знать Владимир Путин, будет выглядеть хотя бы правдоподобно. Но поскольку ни то ни другое не предъявлено, все это является продолжением предыдущей политики Обамы и его администрации", — рассказал ранее Pravda. Ru политолог, публицист Леонид Крутаков.

Ранее агентство Bloomberg, написало о том, что новый правительственный доклад о российских атаках не достиг своей цели и теоретически может нанести реальный ущерб гораздо большему числу людей и организаций. "Американское разведсообщество выставляет себя на посмешище, действуя под политическим давлением уходящей администрации и некоторых ястребов в Конгрессе. Ему следует перестать поступать таким образом. Ведь невозможно устанавливать исполнителей хакерских атак на основании доступных для всех программ и IP-адресов. Более того, в этом нет никакой необходимости: организациям и отдельным пользователям нужно предотвращать подобные атаки, а не искать виноватых, когда все уже свершилось и ущерб нанесен. Самой информативной частью доклада ФБР и Министерства внутренней безопасности по иронии стала та часть, в которой речь идет о мерах по снижению риска", — говорилось в материале.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


«Везде шпионы»: Великобритания боится кибератак со стороны России
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Маленькие пиццы
Рецепты
Маленькие пиццы
Использование вазелина для кожи и волос
Красота
Использование вазелина для кожи и волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Исламская коалиция: Борьба с терроризмом без России невозможна
США и Канада
Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США?
Изобретения
Летающий автомобиль: Может, не стоит?
Читательский топ
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина

Дмитрий Песков прокомментировал участие Майка Пенса в запланированных на 28 января переговорах лидеров России и США.

Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Занимательные Новости
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Космос
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Происшествия
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Советское наследие
Хранить и помнить

Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.

Хранить и помнить
Украину накрыла новая волна геноцида
Украина
Украину накрыла новая волна геноцида
Религия
На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Министерство обороны
Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
Министерство обороны
Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ

Вице-премьер заявил, что Россия готова принять авиастроителей Украины, обеспечить их работой и зарплатой.

Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
Новый министр иностранных дел Германии объявил о дружбе с Россией
Мир
Новый министр иностранных дел Германии объявил о дружбе с Россией
Наука и техника
Минобороны: Новый "МиГ-35" будет сбивать противников лазером
Бывший СССР
Эксперт: СССР умер — Таджикистан никто спасать не будет
Любовь Степушова Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США? Любовь Степушова Юрий Носовский Летающий автомобиль: Может, не стоит? Юрий Носовский Андрей Соколов Хранить и помнить Андрей Соколов
Комментарии
Syl Stall CNN: На въезде в США будут проверять "что ты писал в соцсетях"
Александр Куйбышев Хранить и помнить
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Михаил Сапожников В российские школы вернется обязательный экзамен по устной речи
Galiya Batorshina Хранить и помнить
Георгий Налибов Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Георгий Налибов Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Георгий Налибов Забыть 2008-ой: Грузия готова восстановить дипотношения с Россией
Георгий Налибов Забыть 2008-ой: Грузия готова восстановить дипотношения с Россией
Kerri Lonsdeyl Британия ввела в Черное море эсминец для "защиты Украины"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?