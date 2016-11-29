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Источник Правда.Ру

ЕС создаст многомиллиардный оборонный фонд

Мир » Европа » Евросоюз

Еврокомиссия 30 ноября предложит проект многомиллиардного оборонного фонда (European Defence Fund). Как пишет газета Financial Times, план предусматривает резкий рост расходов на обеспечение кибербезопасности, инвестиции в военное кораблестроение и исследования в сфере беспилотной авиации.

ЕС создаст многомиллиардный оборонный фонд

Сообщается, что план представит вице-президент ЕК Юрки Катайнен. В проекте также говорится о дальнейшей стандартизации военного оборудования и об использовании космических программ ЕС для безопасности и оборонных целей.

Financial Times связывает наращивание военного бюджета Евросоюза с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа, требовавшего от европейских союзников увеличить соответствующие расходы.

"На повестку дня Трамп поднимет новые вопросы, касающиеся будущего НАТО и сосуществования России и Соединенных Штатов в мире, равно как и вопрос о мировом лидерстве. Это важный поворотный момент. Победу Трампа можно сравнить с нашумевшим Брексит, а также с популистскими движениями во Франции, Венгрии и Польше. Таким образом, мы должны понимать, что все это — часть чего-то большего.

Действительно, мы можем наблюдать огромную волну беспокойства в Польше и в других странах. При этом я считаю, что политика Трампа необходима США и всему миру. Политика, которая ведется сейчас и которую бы продолжила Хиллари Клинтон, усилила бы конфликт и повысила риски конфронтации. С приходом Трампа появилась возможность работы с Россией и поиска новых решений старых проблем", — рассказал ранее Pravda.Ru декан и профессор факультета политологии и международных отношений, регулярный член клуба "Валдай" Ричард Саква.

Однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обещал представить план по созданию европейского оборонного фонда еще в конце сентября, до выборов президента в США. По его словам, создание европейской армии неизбежно, поскольку в будущем США вряд ли будут заботиться о безопасности Европы.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Брюссель обсуждает вопрос создания европейской армии, которая будет обеспечивать внутреннюю и внешнюю безопасность ЕС. По данным источника в Еврокомиссии, идет изучение предложений, содержащихся в совместном документе глав минобороны Франции и Германии, в том числе вопрос по созданию объединенной армии. В случае одобрения инициативы объединенный европейский военный блок может появиться уже к 2018 году.

Эксперты отмечают, что необходимо "к 2018 году определить приоритеты, обозначить угрозы, а также договориться, какие именно действия необходимо предпринимать и что считать допустимым при использовании военной силы. Не менее важным остается вопрос финансирования операций и миссий".

В планах ЕС говорится о необходимости защитить шенгенскую зону в рамках Европейского оборонного союза. Для этого предлагается создать новый командный центр, который обеспечивал бы работу военных подразделений в части оказания медицинской помощи, координации логистики и совместного использования военных активов.

Возможно, будет использован Еврокорпус ЕС, который в настоящее время осуществляет гуманитарные и миротворческие миссии, а также участвует в международных военных операциях в сотрудничестве с европейскими миссиями и НАТО.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, не стоит питать иллюзий по поводу того, что Трамп удобный кандидат.

"Он, безусловно, с точки зрения, возможностей, договороспособности — более выгоден. Будем надеяться, что его слова не будут расходиться с дальнейшими действиями, поступками, шагами. Но у Дональда Трампа есть вице-президент, это Майк Пэн. Так вот, его риторика по отношению к России достаточно агрессивна, и иногда даже она не уступала по остроте антироссийской риторике Хиллари Клинтон. С точки зрения, глобальной стратегии, я считаю, что ничего не изменится", — рассказал ранее Pravda.Ru эксперт.


У Евросоюза появится собственная армия?
Темы США НАТО Европа Дональд Трамп
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