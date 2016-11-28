OPAL станет фактором раскола ЕС?

Польша намерена блокировать передачу газопровода OPAL России. Как отметил глава ведомства, в этом случае газопровод "Ямал - Европа" потеряет своё значение. Руководство Польши подаст жалобу в Еврокомиссию и суд ЕС. Свое недовольство уже выразили власти Украины, заявив, что это нарушает соглашение об ассоциации с ЕС. Позже к стенаниям подключились и депутаты Рады.

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Между тем Еврокомиссия уже расширила "Газпрому" доступ к газопроводу OPAL. Этот трубопровод соединяет газопровод "Северный поток" с газотранспортными системами Германии и стран Центральной Европы. Ранее Россия уже располагала половиной мощностей. Сейчас же компании "Газпром" позволили использовать до 90% мощности газопровода OPAL в Германии.

Насколько опасны намерения Польши и может ли газопровод стать фактором раскола ЕС, Правда.Ру узнала у директора по энергетическому направлению (Европа) в Институте энергетики и финансов Алексея Громова.

- Говорить о критичных противоречиях между странами ЕС относительно допуска или недопуска российского газа к газопроводу OPAL пока преждевременно. Очевидно, конечно, что каждая из стран Евросоюза блюдет свои интересы. Опасения Польши небеспочвенны: в случае запуска проекта OPAL на полную мощность, в соответствии с тем, как это было запланировано при реализации проекта «Северный поток», газопровод «Ямал - Европа» может оказаться недозагруженным.

Думаю, нам нужно терпеливо дождаться разрешения этой конфликтной ситуации внутри ЕС и продолжать гнуть свою линию. Потому что, действительно, Великобритания и Германия настроены позитивно на дальнейшее развитие «Северного потока», они не возражали против развития этого проекта и строительства «Северного потока-2». Так что бизнес-интересы здесь наши совпадают. Будем надеяться, что политические препятствия так же будут преодолены.

Кстати, примерно такая же ситуация сложилась вокруг проекта «Северный поток-2». В то время как Польша и Украина не сдаются и выражают обеспокоенность, что с появлением нового газопровода влияние России в Европе "возрастет слишком сильно", в Европе ищут обходные пути, чтобы профинансировать строительство газопровода. В Германии уже заявили, что не будут препятствовать реализации проекта. В Газпроме на реакцию Украины ответили, что проект носит чисто коммерческий характер, а попытки его заблокировать политически мотивированы.

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