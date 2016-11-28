Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

OPAL станет фактором раскола ЕС?

Мир » Европа » Евросоюз

Польша намерена блокировать передачу газопровода OPAL России. Как отметил глава ведомства, в этом случае газопровод "Ямал - Европа" потеряет своё значение. Руководство Польши подаст жалобу в Еврокомиссию и суд ЕС. Свое недовольство уже выразили власти Украины, заявив, что это нарушает соглашение об ассоциации с ЕС. Позже к стенаниям подключились и депутаты Рады.

OPAL
Фото: AP

Между тем Еврокомиссия уже расширила "Газпрому" доступ к газопроводу OPAL. Этот трубопровод соединяет газопровод "Северный поток" с газотранспортными системами Германии и стран Центральной Европы. Ранее Россия уже располагала половиной мощностей. Сейчас же компании "Газпром" позволили использовать до 90% мощности газопровода OPAL в Германии.

Насколько опасны намерения Польши и может ли газопровод стать фактором раскола ЕС, Правда.Ру узнала у директора по энергетическому направлению (Европа) в Институте энергетики и финансов Алексея Громова.

- Говорить о критичных противоречиях между странами ЕС относительно допуска или недопуска российского газа к газопроводу OPAL пока преждевременно. Очевидно, конечно, что каждая из стран Евросоюза блюдет свои интересы. Опасения Польши небеспочвенны: в случае запуска проекта OPAL на полную мощность, в соответствии с тем, как это было запланировано при реализации проекта «Северный поток», газопровод «Ямал - Европа» может оказаться недозагруженным.

Думаю, нам нужно терпеливо дождаться разрешения этой конфликтной ситуации внутри ЕС и продолжать гнуть свою линию. Потому что, действительно, Великобритания и Германия настроены позитивно на дальнейшее развитие «Северного потока», они не возражали против развития этого проекта и строительства «Северного потока-2». Так что бизнес-интересы здесь наши совпадают. Будем надеяться, что политические препятствия так же будут преодолены.

Кстати, примерно такая же ситуация сложилась вокруг проекта «Северный поток-2». В то время как Польша и Украина не сдаются и выражают обеспокоенность, что с появлением нового газопровода влияние России в Европе "возрастет слишком сильно", в Европе ищут обходные пути, чтобы профинансировать строительство газопровода. В Германии уже заявили, что не будут препятствовать реализации проекта. В Газпроме на реакцию Украины ответили, что проект носит чисто коммерческий характер, а попытки его заблокировать политически мотивированы.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня


Порошенко и Байден против "Северного потока-2"
Темы OPAL газ Польша Россия Украина Северный поток Алексей Громов
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Желатин на страже красоты
Красота
Желатин на страже красоты
Полезные свойства авокадо
Красота
Полезные свойства авокадо
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
США расколоты: "Красные" против "синих"
Министерство обороны
Сюрпризы для "партнеров": Чем удивит ПВО России
Здравоохранение
Дело Бобокуловой: Казнить нельзя лечить
Читательский топ
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Путин вызвал Силуанова на разговор
Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Мир
Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом

На какие меры пойдет Россия, если Украина не отменит решение о проведении ракетных стрельб над полуостровом.

Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Власть
"В 90-е люди сами это выбрали": Мифы и факты о "вымирании" России
Мир
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей

В отношениях с Российской Федерацией греческое правительство намерено проводить суверенную политику, заявили в министерстве национальной обороны Греции.

Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Криминал
Обещали посадки: Арестован генерал ФСО Лопырев
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Юрий Носовский Мужчинам далеко до Windows? Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Что мы увидели и чего не увидели в Палестине Дмитрий Нерсесов Любовь Степушова (Люлько) Франсуа Фийон — еще один "агент Путина" Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
Google_105845884287089375182 Глава "Почты России" попросил не "перегревать" ситуацию вокруг своей премии
vkontakte_2437140 Глава "Почты России" попросил не "перегревать" ситуацию вокруг своей премии
АДОЛЬФ АНТОНОВИЧ Глава "Почты России" попросил не "перегревать" ситуацию вокруг своей премии
Анатолий Нанаенко Электронные платежи: Важно, но непопулярно
Vadim Rebezov Глава "Почты России" попросил не "перегревать" ситуацию вокруг своей премии
Vitaly Levkov Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
vkontakte_268052549 Глава "Почты России" попросил не "перегревать" ситуацию вокруг своей премии
Georgii Ivanov "Талантливый имитатор" — замдиректора ФСИНа охарактеризовал Дадина
вячеслав судаков Праймериз во Франции выиграл "пророссийский кандидат"
vkontakte_298615003 Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?