Праймериз во Франции выиграл "пророссийский кандидат"

27 ноября во Франции прошел второй тур праймериз правоцентристов. За статус кандидата от консерваторов боролись два политика — бывший премьер-министр Франсуа Фийон и мэр города Бордо Ален Жюппе.

Франсуа Фийон. Фото: АР

Перечеркнув все изначальные прогнозы, депутат французского Национального собрания и экс-премьер Франсуа Фийон одержал победу на праймериз правых и центристов и будет баллотироваться на президентских выборах, которые пройдут весной 2017 года. Согласно предварительным результатам подсчета бюллетеней, он набирает около 67%, тогда как его соперник Ален Жюппе около 33% голосов.

Напомним, в борьбу за право баллотироваться от крупнейшей оппозиционной силы Франции вступили семь кандидатов: экс-президент Николя Саркози, Фийон, который при Саркози возглавлял правительство, Ален Жюппе, работавший премьером при Жаке Ширака, а также депутаты Брюно Ле Мэр, Натали Костюшко-Моризе, Жан-Фредерик Пуасон и Жан-Франсуа Копе.

Эксперты в один голос предрекали финал Жюппе — Саркози. Однако после серии дебатов, где Фийон спокойно, четко, уверенно и убедительно отстаивал преимущества своей программы, бывший премьер стал фаворитом гонки. В первом туре Фийон одержал сенсационную победу, получив 44,1% голосов. Жюппе занял вторую строчку с 28,6%, а Саркози остался "за бортом", набрав лишь 20,7%.

Как сообщает РИА Новости, Жюппе уже выступил перед журналистами, признал свое поражение и пожелал удачи сопернику на предстоящих выборах президента, которые пройдут во Франции весной 2017 года.

"Хочу поздравить Франсуа Фийона с уверенной победой. Наши отношения строятся на взаимном уважении и даже дружбе, я желаю ему удачи, желаю прекрасной избирательной кампании и победы в 2017 году", — сказал Жюппе на встрече с Фийоном в оргкомитете праймериз в Париже.

Саркози также поздравил Фийона с победой на первичных выборах. "Хочу искренне поздравить Франсуа Фийона с победой и желаю ему удачи в предстоящей политической борьбе", — говорится в заявлении Саркози в Twitter. Он отметил, что пришло время для правых и центристов объединиться вокруг кандидатуры Фийона, чтобы обеспечить необходимую перемену власти в мае 2017 года.

Многие эксперты уверены, что именно Фийон станет следующим президентом Республики. "Наконец Франция восстанавливается и обретает свое место среди сильных стран после пятилетнего изнуряющего правления социалистов", — сказал "Парламентской газете" депутат Национального собрания Жак Мийяр.

Согласно последним социологическим опросам, которые были также показаны в эфире, если бы президентские выборы прошли в ближайшие дни, то 33% французов проголосовали бы за Фийона, 32% — за председателя "Национального фронта" Марин Ле Пен, 13% — за 38-летнего бывшего социалиста и экс-министра экономики Эммануэля Макрона, который основал собственное движение En Marche! ("Вперед!"). Многие эксперты также сходятся во мнении, что предстоящие выборы определят президента в два тура.

Фийон утверждает что намерен в пятилетний срок на 500 тысяч сократить 6,5-миллионную армию госслужащих и уже в 2017 году перейти к 39 рабочим часам (в неделю) без повышения зарплаты, поскольку страна переживает кризис, и каждый должен приложить усилия для выхода из ситуации. Он призывает к увеличению НДС с 20% до 22% и к сокращению государственных расходов на 110 миллионов евро.

Говоря о ситуации в Сирии, он не боится призывать к восстановлению контактов с президентом Башаром Асадом ради победы над "Исламским государством", запрещенным в России, в борьбе с терроризмом настаивает на необходимости создания единой международной коалиции с Россией.

Во внешней политике он выступает за сохранение альянса с США, но при этом настаивает на тесном сотрудничестве с Россией и считает санкции против нее абсурдными. По его словам, в украинском вопросе сложно требовать чего-то от Москвы, когда Киев отказывается выполнить одно из основных условий — проголосовать за особый статус Донбасса.

Фийона упрекали за его теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным. В ответ экс-премьер заявил, что речи о поддержке не идет. Он подчеркнул, что в случае избрания президентом будет руководствоваться в международной политике исключительно национальными интересами Франции, независимо от того, кто находится у власти в Москве и Вашингтоне. "Да, мы вместе (с Путиным) работали, потому что я в течение пяти лет был премьер-министром Франции, а он — России. Это все наши отношения", — сказал он.

"Фийон сторонник мира, хотя, конечно, и не белый голубь. Он занимает пророссийскую позицию, последовательно выступая за отмену санкций и за сотрудничество с Россией, что является не идеологической позицией, но трезвым и ответственным подходом. Если эта искусственная конфронтация с Россией, выстроенная атлантистами, будет продолжаться, то последствия очевидны: Европа может попросту исчезнуть! То есть это трезвомыслящий политик. Он правильно ставит себя относительно интересов своей страны. Так что, я думаю, французский избиратель воспринял послание господина Фийона", — рассказал ранее Pravda.Ru Слободан Деспот, известный швейцарский франкоязычный издатель, владелец издательского дома "Ксения" и публицист, являющийся также пресс-атташе одного из лидеров мажоритарной правой партии Швейцарии Оскара Фрейзингера.

"Выборы в США показали, что превращение отношений с Россией в фон предвыборной борьбы ни в коем случае не содействует решению спорных вопросов. Что касается Фийона, то когда он был премьером, он много сделал для развития экономических отношений, участвовал в деятельности Валдайского клуба, и, естественно, его голлистские принципы говорят сами за себя. В этом смысле, Жюппе — человек более классического европейского и атлантического плана", — считает политолог, дипломат, руководитель центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.