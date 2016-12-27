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Источник Правда.Ру

России не хватает своих Stratfor'ов - эксперт

Мир » Европа » Евросоюз

В 2017 году у России есть шанс изменить баланс сил в Евразии в свою пользу. Так считают эксперты американского частного разведывательно-аналитического центра Stratfor. По их мнению, улучшение международного положения России связано с вероятными изменениями в политике США и ЕС и переоценкой связей с некоторыми странами СНГ.

Европа без РФ обречена на стратегию выживания: Как измениться ба

Как может измениться баланс сил, Pravda.Ru рассказал директор международных проектов Института национальной стратегии России, политолог Юрий Солозобов.

— Центр Stratfor давно пользуется славой теневого ЦРУ. На самом деле, это просто группа израильских аналитиков, которая работала с американской разведкой, и вот сейчас она практически монополизировала рынок политических прогнозов. Это очень удобная форма воздействия на лиц, принимающих решение. Астрологические прогнозы никто всерьез не принимает, а вот прогнозы такого рода оказывают очень серьезное воздействие на политическую ситуацию.

К сожалению, в России нет аналогичной структуры, которая могла бы так, публичным образом, выдавать необходимые прогнозы, нужные нам в евразийском ключе. Действительно, сейчас ситуация коренным образом меняется во всем мире. Пришла команда Трампа, она еще не сделала фундаментальных заявлений, но по тем сведениям, которые доходят от бывшего секретаря Киссинджера, готовятся и отмена американского пакета санкций в отношении России и более прагматичная политика. Она не будет более пророссийской, она будет более прагматичной, может быть, местами более жесткой. Но этот идеологический крестовый поход против России, который объявили американские либералы, команда Обама-Клинтон, скорее всего, будет завершен.

Это открывает определенные возможности для снятия контрсанкций России Европе, где уже наметилась такая тенденция. Это открывает нормальные рабочие отношения для реализации проектов по транзиту, по поставке энергоносителей, по товарообмену, по взаимным инвестициям. Фактически внедряется простая идея, что без российских носителей Восточная Европа обречена на стратегию выживания, а с российскими инвестициями, с российскими энергоносителями это будет стратегия экономического роста. Я бы прогнозировал постепенное улучшение отношений со странами ЕС.

Нам нужно хорошее культурное сотрудничество вне политических ситуационно-конъюнктурных изменений, очень хорошая концепция - "Европа славян от Вислы до Волги". Славяне играют очень большую роль в Европе, нас 300 миллионов. Это как раз тот большой внутренний рынок, который может сам себя самостоятельно поддерживать. И вот такое объединение восточных, западных и южных славян, единых в своем и культурном, и историческом генезисе, и в своих принятых христианских нормах поведения, важно в современном мире. Вот такие аспекты будущего мира я рассмотрел бы в преддверии наступающего 2017 года.

Напомним, США и Евросоюз ввели санкции против РФ в связи с событиями на Украине, воссоединением Крыма с Россией и ситуацией в Сирии. Ранее канцлер Австрии Кристиан Керн в интервью изданию Kurier заявил, что антироссийские санкции невыгодны Евросоюзу.

Он отметил, что Россия является важным экономическим партнером Евросоюза. Более того, Австрия исторически многим обязана России, однако защита европейских ценностей должна стоять выше краткосрочного экономического успеха, считает канцлер.

Негативная реакция на ввод санкций существует и в руководстве немецких земель. Так, министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лис рассказал изданию Nordwest-Zeitung, что не поддерживает санкции в отношении России. Министр считает, что они никак не повлияют на Россию, как показал предыдущий опыт.

Ранее депутат регионального парламента Венето Стефано Вальдегамбери, который в составе делегации итальянских политиков и бизнесменов 13-16 октября побывал в Крыму, заявил, что санкции ЕС против Крыма будут отменены.

"Мировое сообщество хочет изолировать, а мы пытаемся, наоборот, двигаться. Я уверен, что в конце концов всегда побеждает народ, и даже правительства в итоге будут вынуждены прислушаться к его мнению", — цитирует РИА Новости итальянского политика.

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Темы Stratfor Евросоюз Юрий Солозобов санкции против России
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