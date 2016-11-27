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Источник Правда.Ру

В Нидерландах убили около 200 тысяч домашних уток

Мир » Европа » Евросоюз

Регуляторы фермерских хозяйств в Нидерландах распорядились уничтожить 190 тысяч домашних уток с целью предотвращения распространения вируса птичьего гриппа. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация ВВС.

В Нидерландах убили около 200 тысяч домашних уток

"Чтобы предотвратить распространение вируса, все птицы на утиной ферме в голландском поселке Биддингхейзен были уничтожены, — отметили в Министерстве экономики страны. — Также в качестве меры предосторожности были уничтожены все утки на двух хозяйствах этой же компании в населенных пунктах Хирден и Эрмело (оба в провинции Гелдерланд)".

Кроме того, около 10 тысяч птиц было уничтожено на ферме, расположенной в 1 км от зараженного хозяйства в Биддингхейзене. За компаниями, расположенными в радиусе 3 км от зараженной фермы, установлен строгий контроль. Фермам в радиусе 10 км запрещено вывозить со своей территории птицу, яйца, мясо птицы, помет и подстилку.

Отметим, вирус был обнаружен в поселке Биддингхёйзен в 70 км восточнее Амстердама и распространился на шесть фермерских хозяйств, где и прошел вынужденный забой птиц.

Меры, призванные не допустить распространение птичьего гриппа, принимаются в Нидерландах с середины ноября, после того как в Венгрии, Германии и Австрии были зафиксированы случаи заражения домашней птицы высокопатогенным вирусом H5N8. Все хозяйства обязаны держать птиц в помещениях, принимать дополнительные меры по поддержанию чистоты и не пускать посторонних за исключением ветеринаров.

Ранее разновидность острозаразного штамма птичьего гриппа H5N8 была обнаружена в Дании, Швеции, Германии и Финляндии. Регуляторы в Нидерландах пока не сообщали, какой штамм обнаружен на голландских фермах.

Шведский ветеринарный научно-исследовательский институт SVA на этой неделе отметил, что случаев заражения человека вирусом H5N8 нет, однако специалисты советуют быть осторожными в случае контактов с мертвыми птицами.

Человек может заразиться птичьим гриппом в случае употребления в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а так же воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем, и через грязные руки. Следует помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры +70°С убивает вирус за несколько минут. Для обеззараживания предметов можно использовать ошпаривание.

Как можно определить, что у человека птичий грипп?

В районах, где регистрируется заболеваемость птиц гриппом A(H5N1), люди с клиникой респираторных заболеваний, бронхитами и пневмонией, повышением температуры неясного происхождения, а также страдающие диареей должны быть обследованы для исключения диагноза птичий грипп. От заражения до первых признаков заболевания может пройти около недели. Обычно заболевание птичьим гриппом начинается остро с озноба, повышения температуры до 38°С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Выслушивается жесткое дыхание и хрипы. Затем может возникнуть затруднение дыхания, вызванное отеком легких.

Как определить, что у человека птичий грипп? Кроме того, отмечают поражение печени, что выявляется по повышению активности трансаминаз. Поражаются почки; у трети больных развивается почечная недостаточность. Возможен отек мозга, острый панэнцефалит, токсический шок, коллапс.

Какие анализы нужны, чтобы определить, что у человека птичий грипп?

Для диагностики гриппа A(H5N1) необходимо взять кровь и мазок из носа. Выявление вируса с помощью метода иммуноферментной детекции, иммунофлуоресцентного метода или полимеразной реакции может быть выполнено за 24 часа. Во всех регионах России центральные инфекционные больницы применяют эти методы.

Могут ли обычные гриппозные вакцины защитить от птичьего гриппа?

Профилактика птичьего гриппа, кроме карантинных мероприятий, должна быть направлена на усиление иммунитета. ВОЗ рекомендует активнее применять сезонные трехкомпонентные гриппозные вакцины в тех странах, где регистрируются вспышки гриппа A(H5N1) у домашней птицы. Это снизит вероятность появления новых штаммов, которые могут возникнуть, если в одном организме встретятся человеческий и птичий подтип вируса гриппа. Разработка вакцины от птичьего гриппа активно ведется во всем мире и в России.

Есть ли лекарства от птичьего гриппа?

В тех странах, где уже были больные люди, для лечения птичьего гриппа использовали препараты — ингибиторы вирусной нейраминидазы: Озельтамивир (Тамифлю) и Занамивир (Реленза). Эти препараты эффективны только в первые два дня после начала заболевания. К противовирусным препаратам широкого спектра действия относятся "Арбидол", "Ремантадин", "Альгирем". Эффективно использование высокотитражного интерферона ("Гриппферон") и его индукторов ("Циклоферон", "Амиксин"). Противопоказаны для лечения птичьего гриппа препараты, содержащие салициловую кислоту.

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Темы Европа Нидерланды птичий грипп
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