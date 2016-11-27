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Премьер Финляндии: Евросоюз осознает важность диалога с Россией

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Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля пригласил российского коллегу Дмитрия Медведева посетить Финляндию. Встреча может пройти до Нового года в Оулу.

Премьер Финляндии: Евросоюз осознает важность диалога с Россией

Как сообщает Yle, финский премьер заявил о том, что мир стоит на пороге перемен, а также подчеркнул необходимость диалога с Россией.

"Важность диалога с Россией осознают также на уровне всего Евросоюза, и нашу роль в этом ценят. Контакты между людьми — залог стабильных отношений с нашим соседом. Поэтому мы приветствуем экономическое сотрудничество в тех областях, которые не затронуты санкциями, и то, что российских туристов снова становится больше", — сказал финский премьер на собрании совета партии "Центр", председателем которой он является.

Отметим, ранее на президента Финляндии Саули Ниинистё обрушились замечания от экс-министра обороны Швеции по поводу его общения с Россией. Однако лидер страны отверг критику в свой адрес из-за активных финско-российских контактов.

Вопрос взаимодействий России и Финляндии подняла бывший министр обороны Швеции Карин Эрнстрём в рамках проходящей региональной конференции по безопасности. Она заявила, что шведы не понимают, почему российского лидера пригласили в Хельсинки.

Саули Ниинистё апеллировал следующим образом: "Во всем мире говорят о необходимости показать России, что она поступила неправильно, и в то же время важно поддерживать диалог". Также президент Финляндии прокомментировал отношения США и России, указав на то, что они поддерживают намного более тесные отношения, чем принято считать.

Однако Ниинистё Эрнстрём заключила: "По-моему, вы несколько отстали от времени".

Напомним, летом 2016 года в Финляндии начали собирать подписи под петицией с требованием выхода из Евросоюза. Автором петиции, под которой уже поставили свои подписи 10 тысяч человек (пятая часть от необходимого для рассмотрения количества), стал лидер организации "Истинные финны" Себастьян Тюнккюнен.

По его мнению ЕС вызывает в Европе только хаос и выход из него для Финляндии необходим. Обращение уже подписали 10 тысяч человек, что составляет пятую часть от необходимого количества голосов для рассмотрения инициативы в парламенте страны.

Как отмечает телекомпания Yle, инициатива Себастьяна Тюнккюнена набирает популярность среди населения Финляндии.

Отмечается, что Тюнккюнен доволен результатами голосования в Великобритании. По его мнению, такой референдум необходим и Финляндии для того, чтобы страна могла "стать свободной".

В 2013 году граждане Финляндии уже проявляли подобную инициативу, однако тогда под обращением подписались лишь около 30 тысяч человек. Парламент страны рассматривает петиции, собравшие 50 тысяч подписей в течение полугода.

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Темы Россия Евросоюз Финляндия Дмитрий Медведев
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