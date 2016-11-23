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Источник Правда.Ру

Автор антироссийской резолюции рассказала о "руке Москвы" в Европарламенте

Мир » Европа » Евросоюз

Инициатор резолюции о российской пропаганде, депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга объяснила, почему документ не поддержало большинство. В этом она усмотрела "руку Москвы".

Европарламент
Источник фото: AP

Напомним, депутаты проголосовали за принятие резолюции о противодействии российским СМИ. В документ указаны основные информационные угрозы для Евросоюза. Это агентство Sputnik и телеканал RT. Также в документе говорится о "вражеской пропаганде" РФ. Кроме того, Европарламент сравнил Россию с ИГИЛ (запрещенная в нашей стране организация). Противодействие России авторы резолюции приравняли к борьбе с "Исламским государством".

В России документ назвали русофобским и пообещали "жесткий ответ" на недружественные шаги ЕС. Негативно отзывались о резолюции и депутаты Европарламента. Хавьер Коусо, представляющих Испанию, заявил, что "безответственно ставить по уровню угрозы такое государство как Россия в один ряд с ИГ". Он заявил, что РФ нужно признать своим партнером, снять с нее санкции и возобновить действие соглашений.

К слову, поддержало документ далеко не большинство. Из 691 депутата "за" принятие были 304 человека. 179 высказались против, больше 200 воздержались. Это уже поспешила объяснить автор резолюции Анна Фотыга. Он отметила, что заручится поддержкой большинства помешали "пропаганда, личные интересы, страх или миролюбие". По ее словам, депутаты голосовали, опираясь не на факты, а на свои убеждения.

Парламентарий от Австрии Юджин Фреунд заявил, что "за" высказалось все же большинство. Он привел в пример выборы в США: за Хиллари Клинтон отдали на два миллиона голосов больше, чем за Дональда Трампа, но система сказала, и Трамп был выбран выборщиками.

В России резолюцию назвали нарушением международных норм. Агентство Sputnik призвало медиасообщество выступить против дискриминации и цензуры.

Владимир Путин также высказался о принятом документе. Он отметил результативную работу наших СМИ, о которых говорится в бумаге, и заявил, что борьба с "российской пропагандой", которую ведут в Европе, показывает деградацию представлений о демократии. Президент выразил надежду, что реальных ограничений для СМИ не последует.

В МИДе резолюции назвали "информационным преступлением". Так прокомментировала принятие документа Мария Захарова. 

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