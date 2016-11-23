Европарламент считает российские СМИ главной угрозой

Депутаты проголосовали за принятие резолюции о "враждебной пропаганде" России. Правда, в поддержку документа высказались меньше половины присутствующих — 304 из 691. Больше 200 человек воздержались.

Резолюция носит название "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". Инициатором принятия документа стала Анна Фотыга — депутат от Польши. В бумаге утверждается, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. А российские СМИ, особенно агентство Sputnik и телеканал RT, и вовсе назвали главной угрозой Евросоюзу и его партнерам, передает РИА Новости.

В документе сказано, что Москва ведет "враждебную пропаганду". Противодействие России авторы резолюции приравняли к борьбе с "Исламским государством" (группировка запрещена в России). В связи с этим нужны новые проекты по контрпропаганде и, соответственно, дополнительные деньги, уверены инициаторы документа. Ранее сообщалось, что на эти цели может уйти миллион евро. Правда. Ру писала об этом.

Кроме того, в бумаге есть формулировки, граничащие с предложением ввести цензуру против российских СМИ. При этом авторы противоречат себе, говоря о необходимости плюрализма прессы и свободы информации.

Владимир Путин заявил, что такая борьба с "российской пропагандой" показывает деградацию представлений о демократии в Европе. Президент надеется, что реальных ограничений для СМИ не последует. Кроме того, он отметил результативную работу журналистов RT и Sputnik.

Документ носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению. Еще до его принятия на инициаторов обрушилась критика. По словам депутата от Испании Хавьера Коусо, "безответственно ставить по уровню угрозы такое государство как Россия в один ряд с ИГ". Он обратил внимание коллег на то, что в резолюции игнорируется пропаганда со стороны США "по легитимизации их недавних вторжений, таких как в Ирак, ведущих к региональному хаосу", а также своя пропаганды Евросоюза в отношении своей трактовки демократии "как единственно возможной". Коусо даже потребовала признать Россию партнером, снять с нее санкции и возобновить действие соглашения РФ-Евросоюз.

В нашей стране документ уже назвали "русофобским" и пообещали "жесткий ответ" на недружественные шаги ЕС. В Госдуме отметили, что язык проекта резолюции напоминает лексику советской пропаганды.