Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Около 150 шведских школьников устроили драку накануне каникул

Мир » Европа » Евросоюз

Масштабная драка завязалась в школе имени Кнута Хана в городе Роннебю на юге Швеции после торжественной церемонии окончания занятий. Схватка продолжалась около получаса. В ней участвовали от 100 до 150 человек.

357181.jpeg
Фото: REX

Это произошло в последний день осеннего семестра перед рождественскими каникулами, после торжественной церемонии окончания занятий. На место происшествия прибыло несколько патрулей полиции и машина скорой помощи. Данные о пострадавших не приводятся.

Директор учебного заведения в интервью шведскому телеканалу СВТ признался, что шокирован случившимся.

"Я никогда не видел чего-нибудь подобного в школе. Могу только сравнить это с дракой футбольных хулиганов, свидетелем которой я стал 20 лет назад", — отметил директор Ронни Маттсон.

Через полчаса после приезда полиции драку удалось остановить. В настоящий момент выясняется, что стало причиной конфликта.

Все школьники были отправлены домой, здание учебного учреждения закрыто. Но администрация боится, что разборки между зачинщиками драки продолжатся вечером на улице, поэтому в центральную часть города направлены наряды полиции.

Детей нужно занимать, чтобы они не становились уличными хулиганами, уверены эксперты. В России даже придумали как. Например, этим летом прозвучало предложение отправлять детей на грядки. Депутаты Мосгордумы считают, что в школах требуется создать подсобные хозяйства, теплицы и грядки. Это не только привьет детям навык работы с землей, но и поможет лучше освоить программу по биологии.

Однако не все школы могут себе позволить такую роскошь, как огород, особенно в центре Москвы. Но в десятке столичных 10 школ уже разрабатываются такие проекты без одобрения депутатов, а в одном образовательном учреждении СЗАО ухаживать за грядками юные огородники начали уже этой осенью.

А новый министр образования Ольга Васильева предложила вернуть в систему образования сельские бригады, работы на приусадебном участке и уборку школьных помещений.

"Каждый ребенок независимо от того, где он живет, должен уметь трудиться", — сказала Васильева.

По ее словам, школьник должен быть приучен к элементарным вещам, о том, что рабочее место требует уборки. Васильева также назвала недопустимым случаи, когда прокуратура занимается жалобами на учителей, которые заставили ребенка вытирать школьную доску.

Некоторые родители выразили мнение, что заниматься уборкой помещений все же должен специальный персонал, но часть предложение поддержала. Многим настолько понравилась идея, что поступило несколько ответных предложений — вернуть традицию использования школьной силы на сборах урожая.

Кроме того, Ольга Васильева заявила о необходимости необходимо возрождать лучший опыт из традиций советской школы воспитания подрастающего поколения.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


Школа тормозит развитие детей?
Темы Швеция
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Дыхательная гимнастика от головной боли
Здоровье
Дыхательная гимнастика от головной боли
Комментарии
Актуальная аналитика
Человек
Двойник в постели и на кухне
Банки
Подводные камни национализации ПриватБанка
ФСБ
Россия научит европейцев, как постоять за себя
Читательский топ
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Яков Кедми об убийстве российского посла в Турции и терактах в Европе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина

В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин северный король.

Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Украина
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла

Спустя несколько часов после теракта в Анкаре официальный Киев не нашел слов, чтобы выразить свое отношение к произошедшему. Зато хватает невменяемых комментариев от украинских политиков.

Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
Украина
Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом

Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.

Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом
При строительстве Керченского моста нашли древний некрополь
Общество
При строительстве Керченского моста нашли древний некрополь
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Мир
"Окровавленная девочка" попалась на постановочных кадрах из Алеппо
Фархат Измайлов Двойник в постели и на кухне Фархат Измайлов Юрий Носовский Подводные камни национализации ПриватБанка Юрий Носовский Любовь Степушова (Люлько) Россия научит европейцев, как постоять за себя Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
Виктор Сел Исключение Савченко из делегации ПАСЕ удивило Захарову
Анатолий Елисеев Украинский суд постановил провести обыск у российского президента
Viadimir Kostanov Академик Тутельян: "На завтрак, обед и ужин - вся Вселенная!"
Viadimir Kostanov Академик Тутельян: "На завтрак, обед и ужин - вся Вселенная!"
Леонид Дыдыкин Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Леонид Дыдыкин Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
vkontakte_144508244 Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Сергей Ленинградец Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Украинский суд постановил провести обыск у российского президента
vkontakte_402213671 Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?