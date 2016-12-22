Около 150 шведских школьников устроили драку накануне каникул

Масштабная драка завязалась в школе имени Кнута Хана в городе Роннебю на юге Швеции после торжественной церемонии окончания занятий. Схватка продолжалась около получаса. В ней участвовали от 100 до 150 человек.

Фото: REX

Это произошло в последний день осеннего семестра перед рождественскими каникулами, после торжественной церемонии окончания занятий. На место происшествия прибыло несколько патрулей полиции и машина скорой помощи. Данные о пострадавших не приводятся.

Директор учебного заведения в интервью шведскому телеканалу СВТ признался, что шокирован случившимся.

"Я никогда не видел чего-нибудь подобного в школе. Могу только сравнить это с дракой футбольных хулиганов, свидетелем которой я стал 20 лет назад", — отметил директор Ронни Маттсон.

Через полчаса после приезда полиции драку удалось остановить. В настоящий момент выясняется, что стало причиной конфликта.

Все школьники были отправлены домой, здание учебного учреждения закрыто. Но администрация боится, что разборки между зачинщиками драки продолжатся вечером на улице, поэтому в центральную часть города направлены наряды полиции.

Детей нужно занимать, чтобы они не становились уличными хулиганами, уверены эксперты. В России даже придумали как. Например, этим летом прозвучало предложение отправлять детей на грядки. Депутаты Мосгордумы считают, что в школах требуется создать подсобные хозяйства, теплицы и грядки. Это не только привьет детям навык работы с землей, но и поможет лучше освоить программу по биологии.

Однако не все школы могут себе позволить такую роскошь, как огород, особенно в центре Москвы. Но в десятке столичных 10 школ уже разрабатываются такие проекты без одобрения депутатов, а в одном образовательном учреждении СЗАО ухаживать за грядками юные огородники начали уже этой осенью.

А новый министр образования Ольга Васильева предложила вернуть в систему образования сельские бригады, работы на приусадебном участке и уборку школьных помещений.

"Каждый ребенок независимо от того, где он живет, должен уметь трудиться", — сказала Васильева.

По ее словам, школьник должен быть приучен к элементарным вещам, о том, что рабочее место требует уборки. Васильева также назвала недопустимым случаи, когда прокуратура занимается жалобами на учителей, которые заставили ребенка вытирать школьную доску.

Некоторые родители выразили мнение, что заниматься уборкой помещений все же должен специальный персонал, но часть предложение поддержала. Многим настолько понравилась идея, что поступило несколько ответных предложений — вернуть традицию использования школьной силы на сборах урожая.

Кроме того, Ольга Васильева заявила о необходимости необходимо возрождать лучший опыт из традиций советской школы воспитания подрастающего поколения.

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