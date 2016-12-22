Главный аудитор НАТО Ив Шанделон найден мертвым в городе Анден в бельгийских Арденнах, сообщили СМИ медиа-группы Sudpresse. Вскрытие показало, что это было самоубийство. Рядом с телом найдено прощальное письмо. Однако семья версию суицида категорически отвергает.
Тело чиновника НАТО было обнаружено в 140 километрах от места его работы и в 100 километрах от города Ленс, где он проживал.
На имя 60-летнего погибшего чиновника было зарегистрировано три единицы оружия. Однако рядом с его телом обнаружили незарегистрированное оружие, передаёт Belg24.
Шанделон, главный аудитор НАТО, в частности занимался вопросами противодействия финансирования терроризма. Как пишут СМИ, он незадолго до гибели сообщал своему окружению, что получает странные звонки. Расследование продолжается.
В последнее время бюджеты НАТО только растут. Последнее увеличение произошло на $26 млрд - до $918 млрд. При этом американские СМИ задаются вопросом: а нужно ли НАТО вообще?
Если выигравший выборы в США Дональд Трамп начинает формировать свою команду и пересматривать роль Америки на мировой арене, ему целесообразно было бы провести коренные преобразования в политике штатов и заново взглянуть на многие вещи. Как пишет American Thinker, в первую очередь, это касается организации НАТО, в которой, возможно, никогда и не было необходимости.
Сейчас НАТО не имеет большого значения для Америки, то перспектива государств-союзников (кроме Турции) превратиться в исламские страны, что, вполне возможно, через несколько лет ждет Францию, дает основания полагать, что НАТО может начать представлять опасность американским интересам, написано в статье издания. Служит ли НАТО национальным интересам США? Если нет, тогда президенту Трампу следует поступить так же, как в 1966 году поступил президент де Голль, который без всякого ущерба для национальных интересов Франции вывел французские войска из-под командования НАТО.
При этом генсек НАТО уверен: США без альянса не проживет. Он обратился к Дональду Трампу со страниц британского издания The Guardian. Йенс Столтенберг заявил, что идти одному — не вариант, и предупредил, что "нашей безопасности грозят крупнейшие за целое поколение вызовы", и потому нельзя "ставить под сомнение ценность партнерства между Европой и Соединенными Штатами".
Тем временем в России сочли неприемлемой антироссийскую направленность военных учений стран-участниц Североатлантического альянса.
"НАТО в два раза нарастило интенсивность военных учений, большинство которых имеют антироссийскую направленность, например, в Вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбериплейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии. Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны", — заявил Сергей Шойгу в четверг на расширенной коллегии Минобороны.
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