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Источник Правда.Ру

Huffington Post: Сторонники Фийона опровергают его любовь к России

Мир » Европа » Евросоюз

Чем ближе выборы во Франции, тем чаще звучат нападки в сторону бывшего премьер-министра страны и кандидата в президенты от правых Франсуа Фийона, которому приписывают близкие отношения с Москвой.

Huffington Post: Сторонники Фийона опровергают его любовь к Росс
Франсуа Фийон. Фото: АР

Как пишет Le Huffington Post, перед лицом столь массовой критики сторонники Фийона всячески пытаются "развеять русофильский образ" своего кандидата. Как пишет издание, соперники по предвыборной гонке часто приписывают ему "близкие отношения" с российским президентом Владимиром Путиным.

"Я видел, как Франсуа Фийон постоянно выступает в пользу союза с Россией Путина и Сирией Башара Асада. Господин Фийон должен ответить, кто его финансирует. Его депутатский мандат представляет лишь четверть его доходов. Французы имеют право знать, если ему платит иностранное государство", — заявил кандидат на пост президента от левых эколог Франсуа Де Рюжи.

Также по мнению политика Франсуа Байру, экс-премьер поддался "мощному течению", которое увлекло уже и Марин Ле Пен, и Жан-Люка Меланшона, и теперь смотрит на Путина "глазами, полными любви". Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс также заявил, что планы Фийона грозят стране усилением зависимости от России.

После всех этих нападок, сторонники Фийона уверяют, что их кандидат не так уж и близок с Владимиром Путиным. "Если говорить об отношениях между Владимиром Путиным и Франсуа Фийоном, то здесь все ясно. Они были премьер-министрами в одно и то же время. В этом ключе они друг друга знают. В этом ключе они друг друга уважают, но друзьями не являются", — сказал стратегический советник экс-премьера Жером Шартье, добавив, что Фийон уже давно требует международного трибунала за преступления, которые совершаются в Сирии.

Напомним, 27 ноября во Франции прошел второй тур праймериз правоцентристов. Перечеркнув все изначальные прогнозы, депутат французского Национального собрания и экс-премьер Франсуа Фийон одержал победу на праймериз правых и центристов и будет баллотироваться на президентских выборах, которые пройдут весной 2017 года.

Фийон утверждает, что намерен в пятилетний срок на 500 тысяч сократить 6,5-миллионную армию госслужащих и уже в 2017 году перейти к 39 рабочим часам (в неделю) без повышения зарплаты, поскольку страна переживает кризис, и каждый должен приложить усилия для выхода из ситуации. Он призывает к увеличению НДС с 20% до 22% и к сокращению государственных расходов на 110 миллионов евро.

Говоря о ситуации в Сирии, он не боится призывать к восстановлению контактов с президентом Башаром Асадом ради победы над "Исламским государством", запрещенным в России, в борьбе с терроризмом настаивает на необходимости создания единой международной коалиции с Россией.

Во внешней политике он выступает за сохранение альянса с США, но при этом настаивает на тесном сотрудничестве с Россией и считает санкции против нее абсурдными. По его словам, в украинском вопросе сложно требовать чего-то от Москвы, когда Киев отказывается выполнить одно из основных условий — проголосовать за особый статус Донбасса.

"Он также сторонник мира, хотя, конечно, и не белый голубь. Он занимает пророссийскую позицию, последовательно выступая за отмену санкций и за сотрудничество с Россией, что является не идеологической позицией, но трезвым и ответственным подходом. Если эта искусственная конфронтация с Россией, выстроенная атлантистами, будет продолжаться, то последствия очевидны: Европа может попросту исчезнуть! То есть это трезвомыслящий политик. Он правильно ставит себя относительно интересов своей страны. Так что, я думаю, французский избиратель воспринял послание господина Фийона", — прокомментировал по просьбе Pravda.Ru победу политика в первом туре праймериз Слободан Деспот, известный швейцарский франкоязычный издатель.

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Темы выборы Франция Франсуа Фийон
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