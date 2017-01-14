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Источник Правда.Ру

Франция пересмотрит соглашение ЕС с Турцией по беженцам?

Мир » Европа » Евросоюз

Кандидат в президенты Франции, бывший министр экономики Эмманюэль Макрон подверг критике канцлера ФРГ Ангелу Меркель за заключение соглашения с Турцией по беженцам.

Франция пересмотрит соглашение ЕС с Турцией по беженцам?

"Я поддерживаю канцлера в ее моральных решениях, но критикую за полное отсутствие договоренности с другими странами-членами ЕС. Сделка с Турцией — это очень плохая сделка, которая была заключена Меркель в одностороннем порядке и в спешке. Не должно быть односторонних решений, которые превращают нас в меньшинство", — заявил он в интервью немецкой газете Die Welt.

Макрон считает, что если ситуация и дальше будет развиваться таким образом, миграционные потоки в Европу не ослабнут. Как сообщает ТАСС, в свете новых вызовов для безопасности ЕС кандидат в президенты Франции предлагает осуществить "перезагрузку Европы".

"Если нам, 27 странам, не удастся продвинуться вперед, мы должны положить начало структурированному сотрудничеству в области обороны небольшой группы государств", — считает политик. В то же время он призвал "не разрушать Шенген, а усилить его и побеспокоиться о том, чтобы система работала". Для этого, по мнению Макрона, ЕС должен существенно усилить защиту внешних границ.

Отметим, миграционная политика одной из ведущих стран Европы, Франции, начинает серьезно меняться. Страна больше не в силах сдерживать толпы мигрантов, многие из которых не желают интегрироваться в социальную и экономическую жизнь своей новой родины.

"Мусульманское сообщество может только расти, потому что миграция растет. Также деторождение у мусульманских женщин намного выше, чем у француженок. Большей частью африканки дают прирост населения Франции, и они большей частью мусульманки. Это порождает у наших сограждан страх, что однажды государство превратится в мусульманское.

Завтра этого не произойдет, послезавтра тоже. Тем не менее, это — возможный сценарий, нельзя исключать, что до конца текущего века большая часть французского населения станет все-таки мусульманской. Сейчас уже ясно, что нам так никогда и не удалось эффективно интегрировать ислам во Францию", — рассказал ранее Pravda.Ru французский исследователь Жан-Поль Гуревич.

Ранее боевики террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в РФ) выложили видеозапись, в которой они угрожают Франции новыми атаками. Двое представителей ИГ на французском языке вспоминают теракт 14 июля в Ницце и обещают осуществить новые теракты в Париже, Марселе и Ницце.

В самом начале видеоролика террористы показали детей, которые якобы пострадали от авиаударов коалиции, и обратились к боевикам для нейтрализации бомбёжек Франции по объектам ИГ. В конце ролика можно увидеть казнь двух шпионов, которых джихадисты обезглавили на глазах у людей.

Сообщается, что запись была снята в Ираке. Некоторые эксперты подчеркивают тот факт, что представители группировки ИГ впервые упоминают Марсель в качестве террористической мишени.

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Темы Франция мигранты Эмманюэль Макрон
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