Президент Чехии вновь призвал отменить антироссийские санкции

Президент Чехии Милош Земан вновь призвал к отмене антироссийских санкций. В интервью словацкому телеканалу Tablet он заявил, что ограничения только укрепили позиции российского руководства, в отличии от ожиданий инициаторов.

"Я приветствовал бы отмену санкций. Я уже много раз публично высказывался в пользу этого, так как практика продемонстрировала, что они совершенно неэффективны. Даже — контрпродуктивны", — приводит слова чешского президента ТАСС.

В пример Милош Земан привел отменные не так давно американские санкции против Кубы, которые действовали 50 лет и оказались безрезультатными. По словам главы Чехии, антироссийские санкции только укрепили единство россиян и государственного руководства РФ.

"Если вы введете санкции, народ объединится со своим вождем. Его популярность возрастет", — заявил Милош Земан, добавив, что это ясно было продемонстрировано в случае с Владимиром Путиным.

Отметим, Земан изначально был против санкций. "Надо отменить санкции, которые не только бесполезны, но и вызывают обратный эффект и мешают диалогу… Надо развивать между цивилизованными государствами диалог, основанный на обмене в сферах религии, капитала, информации. Надо бороться с международным терроризмом", — заявлял он в 2014 году.

Напомним, ранее канцлер Австрии Кристиан Керн в интервью изданию Kurier также заявил, что антироссийские санкции невыгодны Евросоюзу, однако для сообщества важнее соблюдение европейских ценностей. "С экономической точки зрения было бы важно, чтобы санкции прекратились. Пересмотреть их — это тоже правильно", — заявил Керн.

Он отметил, что Россия является важным экономическим партнером Евросоюза. Более того, Австрия исторически многим обязана России, однако защита европейских ценностей должна стоять выше краткосрочного экономического успеха, считает канцлер.

Керн добавил, что ЕС имеет свои интересы там, где их видят Турция и Россия. В частности, он высказался за скорейшее вступление Сербии и Албании в ЕС. "Европа не должна отдать эту территорию в третьи руки", — сказал австриец.

Негативная реакция на ввод санкций существует и в руководстве немецких земель. Так, министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лис рассказал изданию Nordwest-Zeitung, что не поддерживает санкции в отношении России. Министр считает, что они никак не повлияют на Россию.

"Наши продуктовые контрсанкции довольно эффективны, судя по реакции бизнес-сообщества и Европы. Северная, Центральная и Восточная Европа испытала жуткий шок из-за санкций. Западная Европа в меньшей степени, но, судя по выступлениям французским фермеров и итальянских предпринимателей, такая мера была довольно чувствительной.

Похоже, просто ребята уже заигрались в эти санкции, и они не осознают, что именно глупая санкционная политика, которую Вашингтон навязал ЕС, является одной из тормозящих причин развития европейской экономики. В нынешнем глобальном мире нельзя выстрелить себе в ногу, и не почувствовать боли", — рассказал ранее Pravda.Ru генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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