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The Sun: У Британии не осталось ударных подлодок

Мир » Европа » Евросоюз

Большинство подлодок ВМС Британии неисправны. Речь идет о многоцелевых (ударных) подводных лодках. Причем их состояние тщательно скрывают от нового премьер-министра Терезы Мэй.

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Как сообщает The Sun, в настоящее время на боевом дежурстве не состоит ни одна из семи многоцелевых субмарин, вооруженных крылатыми ракетами класса "Томагавк". Три новые субмарины класса Astute столкнулись с техническими неисправностями, а четыре подлодки класса Trafalgar практически выработали свой ресурс.

По данным издания, пять субмарин, в том числ одна Astute, находятся на техническом обслуживании или ожидают его, в то время как новейшая Ambush встала на ремонт после столкновения в декабре прошлого года в Гибралтаре с танкером.

В итоге военные не могут патрулировать морские торговые пути, которым может угрожать Иран, а также не в состоянии следить за российскими субмаринами в Северной Атлантике, передает МК.

Напомним, ранее газета Sunday Times нашла сразу несколько слабых мест в ВС Соединённого Королевства. Они заключаются в недостатках кораблей, самолётов и беспилотников. Журналисты провели расследование и сделали неутешительный вывод: армия Британии ничего не сможет сделать в случае нападения.

Как утверждает контр-адмирал Крис Парри, эскадронные миноносцы в ходе эксплуатации настолько сильно шумят, что могут быть обнаружены подводными лодками России на расстоянии до 160 километров.

При этом, сообщает издание, недавно поступившие на вооружение армии БМП "Аякс" по размеру настолько большие, что не входят в военно-транспортный самолет.

Заказанные 12 лет назад 54 разведывательных беспилотника общей стоимостью £1,2 млрд ($1,5 млрд) до сих пор не поставлены на вооружение "из-за нескольких технических сбоев".

До этого стало известно, что Лондон не стал информировать общественность в июне 2016 года о неудачном запуске не оснащенной ядерным боезарядом ракеты Trident с борта британской подводной лодки Vengeance по просьбе властей США. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на британский военный источник.

Как говорится в материале, администрация США, скорее всего, была обеспокоена тем, что могли возникнуть аналогичные проблемы с другими ракетами. Британская субмарина успешно доставила и запустила ракету, а та часть, где дело пошло не так, являлась американской технологией. Ракеты Trident производит компания Lockheed Martin, чьи предприятия расположены в штате Мэриленд.

Армия Британии — не единственная, на чьи недостатки указывают эксперты. Недавно стало известно, что больше 60 процентов американских истребителей не может летать. Речь идет о палубных истребителях F/A-18 Hornet и Super Hornet. Об этом сообщает издание Defense News.

СМИ пишет, что треть из них находятся на техобслуживании, еще 35 процентов ждут запчастей. Основная причина такой ситуации связана с нехваткой денежных средств на ремонт техники.

В конце января американские истребители F-35 снова оказались в центре скандала — они, как пишут СМИ, делают из пилотов "всадников без головы". В сети появилось видео, на котором самолеты один за другим взлетают с авианосца. На записи видно, как пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины при взлете, при этом у некоторых из них спадают шлемы.

Напомним, F-35 уже давно стал предметом споров из-за своей колоссальной стоимости и множества технических недостатков.

И эта модель не единственная в ВВС США, у которой есть проблемы. Сверхсовременные F-22 Raptor недавно вообще стали видимыми для радаров — выяснилось, что в боевых вылетах они теряют стеллс-покрытие от дождя или жары и ветра с песком.

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