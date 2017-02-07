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Александр Рар: фактор Шульца убьет Меркель?

Мир » Европа » Евросоюз

Социал-демократы в Германии впервые обогнали по популярности партию Ангелы Меркель. Социально-демократическую партию Германии, по данным опроса института INSA для газеты Bild, поддерживают сейчас 31 процент немцев, тогда как альянс партии канцлера Христианско-демократического союза (ХДС) и баварского Христианско-социального союза (ХСС) — 30 процентов.

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О чем это говорит, "Правде.Ру" рассказал научный директор Германо-российского форума, немецкий журналист-международник Александр Рар.

Может ли увеличиться этот разрыв?

Все возможно, но есть и другие опросы общественного мнения, которые пока свидетельствуют о том, что все-таки ХДС лидирует, а социал-демократы находятся на втором месте. Но есть фактор Шульца (Мартин Шульц — основной конкурент Ангелы Меркель на будущих выборах в Германии, экс-председатель Европарламента. — Ред.). Фактор Шульца действительно сыграл роль. Мы живем в эпоху великих, высоких коммуникаций, Интернета. И буквально две недели тому назад в медийном пространстве появился новый лидер Социал-демократической партии. Его до этого почти никто не знал, потому что он работал и жил в Брюсселе. И вдруг он появился, начал всем улыбаться, начал делать всем громадные обещания, говорить, что он будет лучшим канцлером.

И как всегда, в Германии очень часто так бывает: вначале новичка, который пытается понравиться, конечно, воспринимают с большим оптимизмом, с большими надеждами, симпатиями. И фактор Шульца — новичка, которого никто не знал, который вдруг, как белый рыцарь, появился на политической арене, абсолютно неожидаемо. Он заинтриговал избирателей и многих людей, которые уже успели отвернуться в последние годы от Социал-демократической партии и сейчас туда возвращаются, становятся опять членами этой партии и будут голосовать за Шульца.

Так что да, можно говорить, что пару процентов Шульц набрал сейчас для своей партии, но это, скорее, фактор его личный, фактор новинки. Теперь следующие восемь месяцев, которые Шульцу остались для того, чтобы выиграть избирательную кампанию, ему нужно доказывать, что он человек не просто слова, а дела. Он должен предпринимать практические шаги, показывать, как он хочет привлечь внимание избирателей и что он хочет делать, когда станет канцлером, чтобы удовлетворить пожелания электората.

Но я считаю, что у социал-демократов и у христианских демократов по-прежнему есть хорошие шансы быть номер один или номер два в соперничестве за лидерство в Германии.

Есть ли у Шульца шанс обогнать Меркель?

Есть опросы, которые свидетельствуют о том, что он уже обогнал Меркель, но в Германии канцлер не избирается народом, как президент Америки или президент Франции, а избирается парламентом. То есть фактически самая крупная партия, которая попадает в Бундестаг, - это по-прежнему Христианско-демократическая партия, которая должна создавать коалицию с какой-то другой партией.

Но нужно сказать, что цель господина Шульца, лидера Социал-демократической партии, тоже интересная. Исходя из первых высказываний, он хочет, чтобы в Германии дальше управляла большая коалиция. То есть его партия социал-демократов и партия христианских демократов госпожи Меркель. Но он хочет быть канцлером. Получается, его партия должна обогнать христианских демократов, а христианские демократы в таком случае должны стать младшими партнерами Социал-демократической партии. Но такое на сегодняшний день очень трудно представить; цель социал-демократов — такую ситуацию создать.

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