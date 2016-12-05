Легендарной Мирей Матье доверили русский язык

Королева французской эстрады Мирей Матье стала послом русского языка в мире. Как сообщает ТАСС, этот почетный российский диплом был вручен самой известной в мире французской певице на торжественной церемонии в Париже.

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По словам директора Государственного института русского языка имени Александра Пушкина профессора Маргариты Русецкой, которая и вручала награду, "в России нет ни одной семьи, которая не была бы знакома с творчеством артистки.

"Вы неоднократно выступали в России, и каждый Ваш приезд - это огромное счастье для многочисленных поклонников Вашего таланта. Вы открыли для французов много русских песен, новые страницы российской культуры", - отметила она.

Народный артист России Олег Погудин, который даст в ближайшие дни несколько концертов во Франции, также передал новому послу русского языка теплые поздравления и добрые пожелания от ее коллег, российских музыкантов.

А руководитель Российского центра науки и культуры в Париже Игорь Шпынов признался, что, "как многие соотечественники, стал изучать французский после того, как услышал Мирей Матье".

В ответ на теплые поздравления Мирей Матье заявила, что бесконечно гордится этой наградой. "Русский язык давно пленил меня красотой звучания. Это язык любви, искусства, поэзии. Читать Пушкина, слушать русские песни для меня истинное наслаждение", - сказала она, отметив, что 4 декабря стало "настоящим Русским днем в Париже".

"Многие из нас присутствовали сегодня при освящении нового русского собора Парижа, слышали замечательные слова Патриарха Кирилла, - отметила певица. - Новый русский храм - символ добрых отношений наших стран".

Для участников вечера она спела на русском языке гимн Москвы "Дорогая моя столица". "Французский народ любит Россию, - подчеркнула певица. - Да здравствует Россия, да здравствует Франция!"

Как сообщила Матье СМИ, весной 2017 года она вновь отправится в Россию. "Мой первый концерт состоится 9 марта в Санкт-Петербурге, а 14 марта я буду петь в Москве", - сказала певица.

Напомним, в июле 2016 года легендарная Мирей Матье отметила свой 70-юбилей. С самого начала своей карьеры соловей из Авиньона не переставала петь, и продолжает очаровывать аудиторию вот уже 52 года. И если с самого начала карьеры в 1965 году ее постоянно сравнивали с Эдит Пиаф, то спустя годы у не появился свой собственный, неповторимый стиль. Ее невероятно глубокий по тембру голос невозможно спутать ни с чьим другим. Ее знают миллионы поклонников и, в то же время, о ней не знают почти ничего.

Легендарная певица родилась 22 июля 1946 года в прованском Авиньоне в многодетной, дружной, но небогатой семье Марсели-Софи и Роджера. Мирей была старшим ребенком из четырнадцати их детей. Рядом с кладбищем «Санкт Веран» отцу семейства, потомственному (в пятом поколении) каменщику, принадлежал небольшой магазин надгробий, который до сих пор управляется семьей.

Рождер мечтал стать певцом, но, по настоянию родных, продолжил семейное дело. Однако любовь к пению он сохранил и пел в церковном хоре. Своим увлечением он заразил и дочь. Первый раз в жизни перед большой аудиторией Мирей спела во время полуночной мессы в канун Рождества 1950 года, когда ей было всего 4 года, получив за это в награду леденец.

Карьера певицы поначалу не задалась: ее первое участие в музыкальном конкурсе в родном Авиньоне в 1962 не принесло ей особого успеха. Год спустя, ее снова ждала неудача. И только третья попытка будущей певицы, с песней из репертуара Эдит Пиаф «La Vie En Rose» принесла ее победу.

Наградой певице стала поездка в Париж на телешоу талантов «Jeu de la Chance» (Игра в удачу). На прослушивание Матье пришла в черном платье, подражая своему кумиру, великой Пиаф. Вначале замечания судей относительно ее провансальского акцента заставили ее поволноваться. Но успех выступления среди зрителей был огромным. В 1965-м году с ней подписал контракт известный менеджер Джонни Старк, работавший с такими звездами, как Ив Монтан. Это и определило дальнейший жизненный путь Мирей в качестве певицы.

Певица очень скрытный человек. Известно, что Мирей - католичка и человек очень набожный. Тем не менее, в одном из интервью она прямо сказала: «Я, как китайцы, питаю склонность к таинственности. По натуре я интроверт. Моя родная сестра Матит (Matite), с которой мы вместе выросли, даже она не все знает обо мне. Когда прячусь в свой домик улитки - мне бывает трудно оттуда вылезать». Так вместе эти два одиночества и живут, без мужей и потомства: певица до сих пор так и не вышла замуж, несмотря на то, что в кандидатах на ее руку и сердце нет отбоя.

При этом Мирей отрицает, что пожертвовала ради карьеры личной жизнью. "Поверьте мне, я знаю, что такое любовь и без брака. Я предпочитаю любовь без замужества", - говорила певица в интервью французскому изданию GALA.

Когда ее спросили, предлагают ли ей руку и сердце. Мирей ответила: "Да. Однако я постоянно отвергаю все предложения о браке. И об этом никогда не жалела! Моя первая любовь случилась еще в детском саду. Это был высокий блондин. О настоящей любви я ничего не скажу. Это принадлежит только мне".

Мирей Матье была и остается символом французской песни не только в самой Франции, но и в России, где ее успех остается неизменным долгие годы. А знаменитую прическу "паж" очаровательной француженки -с челкой до середины лба - носили тысячи советских женщин. У нее было очень много концертов и в СССР, и в России, а с 2009 года она неизменно выступает на фестивале "Спасская башня" на Красной площади. В 2010 году она получает медаль Ордена Дружбы за вклад в отношения между Россией и Францией в области культуры.