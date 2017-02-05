Sunday Times: Армия Британии не может защитить страну

Армия Британии ничего не сможет сделать в случае нападения врага. Об этом заявляет газета Sunday Times, которая нашла сразу несколько слабых мест в ВС Соединённого Королевства. Они заключаются в недостатках кораблей, самолётов и беспилотников.

К тому же силовые установки этих кораблей оказались неспособными работать в тёплых водах: недавно двигатели у них отказали в Персидском заливе из-за перегрева. Есть проблемы и с недавно принятыми на вооружение бронетранспортёрами "Аякс".

Как утверждает контр-адмирал Крис Парри, эскадронные миноносцы в ходе эксплуатации настолько сильно шумят, что могут быть обнаружены подводными лодками России на расстоянии до 160 километров.

При этом, сообщает издание, недавно поступившие на вооружение армии БМП "Аякс" по размеру настолько большие, что не входят в военно-транспортный самолет.

Заказанные 12 лет назад 54 разведывательных беспилотника общей стоимостью £1,2 млрд ($1,5 млрд) до сих пор не поставлены на вооружение "из-за нескольких технических сбоев".

Также сообщается, что новые самолеты-шпионы Великобритании, приобретенные у США, уязвимы к кибератакам и не могут выполнять весь диапазон стоящих перед миссиями задач.

Как сообщает газета Sunday Times со ссылкой на отчет американского управления эксплуатационных испытаний и оценки (Director, Operational Test and Evaluation) от декабря прошлого года, проверки выявили, что у P-8 есть несколько слабых мест, уязвимых для кибератак. Пентагон поручил искусственно воссоздать хакерскую атаку для того, чтобы выяснить, в чем заключается проблема. Была ли проведена такая имитация, и ее результаты не сообщаются.

Также сегодня СМИ узнали о серьезной бреши в обеспечении безопасности британского премьера Терезы Мэй. Самолет Мэй на прошлой неделе летел из Вашингтона в Анкару с включенным транспондером — устройством, позволяющим определить местонахождение воздушного судна, сообщает газета Mail on Sunday.

Как отмечает издание, некоторые эксперты призвали отключить транспондер на официальном самолете премьера Британии. Специалисты полагают, что благодаря данным, передаваемым устройством, за передвижением воздушного судна в интернете могут следить террористы. Злоумышленники также могут узнать высоту, направление и скорость воздушного судна, пишет газета.

"Это идеальные данные для потенциального террориста. Им нужно было отключить устройство отслеживания в самолете. Смешно и безответственно, что такая информация находится в открытом доступе", — сказал газете Крис Филипс, бывший глава Национального управления по борьбе с терроризмом.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!