Марин Ле Пен: Евросоюзу пора отказаться от евро

Лидер "Национального фронта" и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах национальный долг страны будет пересчитан в новой национальной валюте.

Фото: АР

Как сообщает агентство Reuters, политик также призвала страны еврозоны отказаться от единственной валюты в виде евро и вернуться к экю, использовавшейся в европейской валютной системе ЕС в 1979-1998 годах.

Напомним, выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. Согласно данным опроса Harris Interactive, экс-премьер Франсуа Фийон и Марин Ле Пен выйдут во второй тур с 26% и 24% соответственно, после чего экс-премьер одержит верх над Ле Пен - 67% к 33%.

Ранее Марин Ле Пен в интервью телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" заявила, что Европейский союз и США, которые последнее время вели себя очень агрессивно по отношению к России, - вот кто действительно дестабилизирует Европу и ее соседей.

"Почему это происходило? Потому что модель, которую отстаивает Владимир Путин, кардинально отличается от той, которой привержен (президент США Барак) Обама, - подчеркнула Ле Пен, - Для меня модель, отстаиваемая Путиным - это разумный протекционизм, предусматривающий заботу об интересах своей страны, защищающий ее единство". Лидер Нацфронта также заявила, что считает такую модель верной и в применении к ее родной Франции.

Европе не следует бояться современной России, заявила Ле Пен в ходе интервью. "Нет никакой причины бояться. У нас есть друзья в России, и у нас (с Россией) существуют очень долгие отношения, и исторически они основываются на дружбе", - подчеркнула она.

По словам Ле Пен, "Россия является европейской страной", с которой гораздо разумнее вести переговоры и заключить соглашение о сотрудничестве, а также торговое соглашение.

"Нет абсолютно никаких оснований для того, чтобы осуществлять целенаправленный поворот в сторону США, пренебрегать Россией и жить с ней в условиях холодной войны", - убеждена лидер Нацфронта.

Лен Пен дала понять, что является сторонницей многополярного мира и выстраивания сбалансированных отношений со всеми частями света. "Я не вижу оснований, зачем нам выстраивать эту стену (отчуждения) между европейскими странами и Россией", - подчеркнула она, заметив, что сделано это может быть разве что "по указанию США, которые до сих пор в этом заинтересованы".

Выборы президента во Франции пройдут в 2017 году в форме прямого голосования. Политик и политолог, в прошлом евродепутат и депутат Национального собрания Иван Бло рассказал Pravda.Ru, какова вероятность победы Николя Саркози над Аленом Жюппе, а также над Марин Ле Пен, несмотря на ее оглушительный успех у французских избирателей. Подробности - в материале Pravda.Ru Марин Ле Пен - президент Франции: Каковы шансы?

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