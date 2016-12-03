Каждый девятый молодой британец не учится и не работает

Каждый девятый житель Соединённого Королевства в возрасте от 16 до 24 лет не работает и не учится. Это 850 тысяч человек. Такие данные приводят авторы отчёта Национального бюро статистики Великобритании.

Фото: AP

При этом ежегодно страна выплачивает пособия по безработице на общую сумму £3 млрд, и £27 млрд — на аренду жилья в том числе и для тех, кто не утруждает себя работой. В разговоре с RT британцы отметили, что пособия по безработице "вполне достаточно для нормальной жизни", пишет RT.

Напомним, безработица в Европе стала бить рекорды в 2009-м. Тогда этот показатель составил 9,5 процента, достигнув рекордного уровня за десять лет. В 2014-м году он превысил 10 процентов, достигнув показателя в 10,9.

А в прошлом году европейские дипломаты опубликовали доклад, их которого следует, что более трети населения Восточной Европы живет в нищете.

Эксперты уверены, мечта европейцев о создании большой дружной семьи под названием Евросоюз подверглась тяжелейшим испытаниям. Продолжающийся экономический кризис, наплыв мигрантов из Африки и ближнего Востока, Греция едва не сбежала из еврозоны, а Британия проголосовала за отказ от членства в ЕС. Читайте подробнее в материал Правды.Ру: Евросоюз достиг предела прочности — мнение.

В России сейчас уровень безработицы сравнительно невысокий, в этом году в среднем составил 5,6%.

Однако, согласно данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, экономический кризис затронул три четверти населения РФ, причем 27,5% считают себя сильно пострадавшими. Около трети опрошенных россиян опасаются потерять работу. Также выросла и доля тех, у кого сократили заработную плату, или платить ее стали с задержками. Негативные ожидания усиливаются, многие стали запасаться продуктами.

В 2015 году падение доходов жителей страны составило 7,3%. В 2016 году ожидается примерно на уровне 6,7-7%, 1% по зарплатам и 4% по пенсиям.

Однако сейчас темпы падения доходов существенно замедлились. По некоторым признакам, в том числе с учетом обещаний правительства по господдержке, можно предположить, что к 2017 году падение доходов прекратится, а по зарплатам возможен и небольшой рост (около 1,5%). Одним из главнейших факторов при этом будет снижение инфляции.

Кстати, количество россиян, согласных на зарплату в конверте, выросло на 6% по сравнению с 2015 годом. Работать только за "белую" зарплату готовы лишь 29% респондентов.

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