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Источник Правда.Ру

Будущий президент Австрии признает Крым российским

Мир » Европа » Евросоюз

Лидер Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер в интервью австрийской газете "Курьер" призвал уважать волю крымчан, пожелавших воссоединиться с Россией, и наладить хорошие отношения с нашей страной. Так он ответил на вопрос: "Должна ли Австрия признать аннексию Крыма или далее осуждать её как нарушение международного права?", пишет Life. ru.

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— Мартовский референдум 2014 года в Крыму показал, к кому чувствуют себя принадлежащими его жители. Этот вопрос также следует рассматривать в историческом контексте, таким образом, воля заинтересованного лица должна быть принята, — ответил Хофер.

Он добавил, что Австрия должна не признавать аннексию Крыма. Ранее в, в интервью Die Presse он заявил: "Основная ошибка была сделана давно, когда было объявлено, что Крым больше не российский".

Кстати, несколько дней назад он заявил, что хотел бы посетить Россию уже в ближайшее время.

Напомним, 4 декабря в Австрии состоятся президентские выборы, так как прежние результаты были отменены из-за нарушения процедуры подсчета избирательных бюллетеней в отдельных округах. Наиболее вероятным победителем называют представителя Партии свободы (АПС) Норберта Хофера — сторонника отмены санкций против РФ и проведения референдума на Донбассе.

Как ранее писала Правда. Ру, что признать Крым в ближайшее время готова Турция. Об этом заявил руководитель Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз. Он отметил высокие темпы сближения Анкары и Москвы. "Чем больше у нас будет точек соприкосновения, тем больше ускорится процесс признания, — цитирует Дженгиза Российская газета.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган уже отмечал, что процесс нормализации отношений с РФ идет успешно. "Отношения с РФ у нас сейчас неплохие. Все сразу не может получиться. 5-6 декабря наш премьер совершит визит в Россию, а в первом квартале 2017 года состоится российско-турецкий Совет сотрудничества высшего уровня. Визиты на высшем уровнем продолжаются", — добавил Эрдоган.

О Крыме говорил и Дональд Трамп. Избранный президент США еще летом говорил, что в случае победы на выборах может рассмотреть вопрос о признании Крыма российской территорией. Трамп в в интервью телеканалу ABC пояснил, что необходимо учитывать желание жителей полуострова быть частью России и заявил, что хотел бы наладить отношения с Москвой.

По его словам, "жители Крыма предпочли бы быть с Россией, чем там, где они были раньше. Это тоже следует иметь в виду".

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