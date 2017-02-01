"Заткните ему рот!": Кэмерон пытался уволить журналистов за Brexit

Экс-премьер Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон пытался убедить собственника британского таблоида Daily Mail​ Джонатана Хармсворта уволить главного редактора издания Пола Дейкра, агитирующего за Brexit. Такую информацию распространила BBC.

Дэвид Кэмерон, фото: AP

Как напоминает издание, перед референдумом Daily Mail активно призывала читателей голосовать за Brexit. Как выяснила программа BBC Newsnight, Хармсворт сам признался Дейкру в том, что Кэмерон просил его уволить. По данным программы, признание прозвучало уже после референдума. До беседы с Хармсвортом, по информации издания, Кэмерон встречался с самим Дейкром в своей резиденции и просил "дать ему послабление". Однако Дейкр ответил премьеру, что является евроскептиком более 25 лет и не собирается менять свою позицию по поводу Brexit. Он также сообщил, что читатели Daily Mail, по его мнению, тоже поддерживают выход Великобритании из ЕС.

Представители Кэмерона данные не подтвердили.

В 2014 году власти Англии узаконили шпионаж за представителями СМИ. Как передавал Политонлайн, генпрокурор Англии выступила тогда с требованием разрешить спецслужбам Британии применять свои полномочия к журналистам. Речь, например, идет о праве взламывать интернет-ресурсы и СМИ, чтобы отслеживать источники публикаций. По словам Элисон Сондерс, "рамки дозволенного в Законе о правовом регулировании следственных полномочий "предельно ясны", а значит не нужно никаких специальных ограничений. При этом, естественно, британский генпрокурор прочитал традиционную мантру "очень важно иметь свободную демократическую прессу, которая может говорить открыто".

Напомним, что британцы были крайне возмущены, узнав — полицейские активно и постоянно использовали Закон о регулировании следственных действий (Ripa), "чтобы получить доступ к записям телефонных переговоров журналистов изданий Mail On Sunday и The Sun, чтобы отследить их источники для расследования двух дел".

Экс-глава британского МВД, автор закона Дэвид Бланкетт также был возмущен и заявил, что "закон никогда не был предназначен для того, чтобы сковать права свободной прессы". "Давайте четко отметим, что у нас никогда не было намерения, чтобы законы такого рода должны быть использованы для получения информации о том, кто, когда и почему передал информацию журналистам для их нормального исполнения служебных обязанностей, если они чисты перед законом и действуют в соответствии с профессиональной исторической практикой",- негодует он.

А в прошлом году стало известно, что палата лордов британского парламента утвердила законопроект, известный как "Хартия следящих" (Snooper's charter — англ.), который может стать самым агрессивным законом по слежке за гражданами, когда-либо принятым в либерально-демократическом государстве. Если документ подпишет королева Елизавета II, спецслужбы Великобритании смогут взламывать базы данных граждан и вести массовый сбор информации, а история запросов и посещённых сайтов будет храниться до 12 месяцев.

Глава Национального профсоюза журналистов Британии Мишель Стэйнстрит рассказала агентству Sputnik, что новый закон является "драконовским" и противоречит принципам демократии.

"Наш профсоюз вёл активную кампанию против принятия этого неоправданного и "драконовского" закона. Тайная слежка за журналистами, разоблачителями и их источниками подрывает устои демократии и право граждан на доступ к информации", — заявила Стэйнстрит.

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