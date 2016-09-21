Польша задумала новый союз против России

Руководство Польши планирует создать альянс стран Восточной Европы с целью противостояния России. Об этом пишет издание Tages-Anzeiger.

Несмотря на то, что НАТО в последние годы заметно усилил свое присутствие в Прибалтике и Польше, есть мнение, что альянс сможет "обеспечить безопасность" далеко не всем странам региона. Поэтому и возникла идея создать еще один союз стран антироссийской направленности.

Новому альянсу уже придумано название — "Междуморье". Он должен будет охватить территорию от Балтийского до Черного моря, объединяя бывшие советские республики. Предполагается, что страны-участницы альянса будут связаны договором о взаимной помощи. Таким образом, государства Восточной Европы перестанут выглядеть "легкой добычей" для Москвы, подчеркивает издание.

Отметим, что идея подобного альянса зародилась еще в начале прошлого века. Польский маршал Йозеф Пилсудский выступил за создание союза государств с целью воспрепятствовать имперским устремлениям Германии и СССР. Президент Польши Анджей Дуда, похоже, придерживается ровно такой же позиции. Он не раз заявлял о необходимости защищаться от "российской угрозы", пишет автор статьи.

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