Уходя - уходи: Президент Болгарии обвинил Россию в разрушении ЕС

Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung заявил, что Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.

По его словам, существуют признаков того, что Россия якобы финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии и других странах Европы, стремясь "подорвать ЕС изнутри".

"Россия сейчас преследует ту же цель, что когда-то ставил перед собой СССР: ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права", — заявил глава Болгарии, добавив, что жители Евросоюза должны знать о том, на что направлена "русская пропаганда".

Отметим, полномочия Росена Плевнелиева истекают в следующем месяце. В ноябре президентские выборы в Болгарии выиграл выдвинутый социалистами экс-главком национальных ВВС генерал Румен Радев.

"При нем Болгария будет оставаться членом ЕС и НАТО, но генерал Радев будет постепенно балансировать, улучшать отношения с Москвой. И, в первую очередь, я думаю, это торговые отношения, второе — экономика, третье — культура, образование", — рассказал ранее Pravda.Ru профессор социологии и международной регионалистики Олег Андреев.

Ранее Pravda.Ru сообщала о том, что Евросоюз собирается увеличить объем финансовых вливаний в бюджет "Прибалтийского центра совершенствования медиа". Вопрос о противодействии российской пропаганде, наряду с вещанием запрещенного в РФ "Исламского государства", стал ключевым для европарламентариев. Интересно, что члены ЕП умудрились не только поставить в один ряд российскую пропаганду и вещание ИГ, но и назвать их "угрозами одного порядка".

В Брюсселе также готовятся к принятию акта, который запретил бы распространение "российской пропаганды" на территории Евросоюза. Комментарий по этому поводу дал председатель правления советов директоров Pravda.Ru Вадим Горшенин.

"Еврочиновники хотят оградить европейских читателей от того, чтобы граждане ЕС могли бы узнавать о наличии других мнений по самому широкому кругу вопросов, в том числе внешней политики, работе с мигрантами, экономическим вопросам.

Это не Россия возвращается в тоталитарное прошлое, как сообщают своим читателям американские и европейские СМИ, это Европа стремится в жесткое идеологическое тоталитарное будущее. Это Европа начинает показывать свою идейную рыхлость и беспомощность", — считает Вадим Горшенин.

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