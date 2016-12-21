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Источник Правда.Ру

Между Словенией и Хорватией разразился скандал из-за коробки конфет

Мир » Европа » Балканы

Дипломатический скандал разразился между Хорватией и Словенией после того, как посольство Хорватии в Словении разослало в словенские государственные учреждения шоколадные конфеты под названием "Привет из Хорватии".

Между Словенией и Хорватией разразился скандал из-за коробки кон

Как пишет издание Riječanin, возмутила словенцев карта, изображенная на коробке: на ней территория Хорватии включает в себя спорные с соседним государством территории. Так Пиранский залив уже на протяжении долгого периода времени остается проблемным регионом.

МИД Словении, канцелярия премьер-министра Мирослава Церара и президента страны Борута Пахора расценили презент как "неприемлемую провокацию".

Две родственные страны не могут договориться о проведении границы в Пиранском заливе Адриатического моря. Спор касается и демаркации других участков границ, возникших после распада Югославии в 1991 году. В декабре 2008 года Словения обвинила Хорватию в недобросовестности при представлении документов и карт в заявке на вступление в ЕС и заблокировала переговоры о приеме соседа в Евросоюз до разрешения спора.

Претензии к Хорватии существуют не только у Словении. Отношения между Сербией и Хорватией омрачены серией вооруженных конфликтов в 19913–2001 годах на территории бывшей Югославии. После распада Югославии и подписания Дейтонского соглашения об образовании Боснии и Герцеговины, Хорватия и Сербия установили дипломатические отношения 9 сентября 1996 года. В июле 2015 года Россия заблокировала в СБ ООН признание резни в Сребренице геноцидом.

По мнению историка, доктора наук Хорватского института истории Альберта Бинга, Балканы обещают стать новой горячей точкой в нашем многострадальном мире. Как и везде, ни в Сербии, ни в Хорватии, народы не хотят эскалации застарелых исторических конфликтов. Но, по мнению хорватского историка Альберта Бинга, "сильные страны" заинтересованы во включении Балкан в пояс хаоса. Многие утверждения автора Pravda. Ru весьма спорны, но согласитесь, и такая точка зрения имеет право на существование и должна быть принята во внимание.

В Хорватии, в отличие от Сербии, вопрос поставок оружия не вызвал существенного политического интереса и интереса СМИ. Когда возник вопрос о вооружении, большинство публикаций в СМИ было посвящено результатам парламентских выборов и формированию нового правительства.

Вооружение было воспринято просто как обычная модернизация вооруженных сил, что частично связано со статусом Хорватии в НАТО. Однако заявление о покупке универсальных пусковых установок (MLRS) M-270 и баллистических ракет, с радиусом действия около 70 километров или, с адаптацией, до 300 километров, вызвали бурную реакцию со стороны Сербии и увеличение напряженности между двумя станами.

Вдобавок к приобретению американских баллистических ракет последовало заявление о модернизации военного полигона в Слуне — "крупнейшего в Европе". Оно совпало с визитом президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в Миннеаполис, в Национальную гвардию штата Миннесота, в середине января 2016 года по случаю двадцатилетия успешного сотрудничества в рамках программы государственного партнерства между Хорватией и Миннесотой.

После обмена несколькими резкими заявлениями между хорватскими и сербскими должностными лицами и заявлениями о сербских контрмерах (приобретении аналогичного вооружения в России) некоторые комментаторы выразили мнение, что Хорватия и Сербия начали своего рода региональную "гонку вооружений".

Более достоверные причины увеличения напряженности в сербских медиа и политике относительно "вооружающихся" хорватов могут быть найдены во внешнеполитической стратегии Сербии. Упомянутый выше "военный психоз" можно рассматривать как часть политической игры, которая заключается в возобновлении риторики времен холодной войны. Сербия продолжает балансировать между Брюсселем и Москвой. В отличие от Хорватии, которая ясно декларировала свою позицию в вопросе евроатлантической интеграции, Сербии еще предстоит точно определиться.

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Темы Хорватия Словения
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