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Источник Правда.Ру

Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"

Мир » Европа » Балканы

Президент Болгарии Росен Плевнелиев призвал население страны проверять кандидатов на кресло, которое он вскоре освободит, вопросами о Крыме: "Чей Крым?"и "Оккупировала его Россия или нет?"

Уходящий Плевнелиев предложил проверять кандидатов на пост прези
Президент Болгарии Росен Плевнелиев

Как сообщают "Новости Болгарии", нынешний президент республики пояснил, что Россия для Болгарии не враг, но оппонент, который хочет дестабилизировать Евросоюз.

"Эти усилия идут по линии медийной пропаганды, через олигархов, путём энергетической зависимости, посредством кибератак и подкупа политиков пятой колонной, которая подняла это знамя", — заявил местным СМИ Росен Плевнелиев.

Также президент Болгарии отметил, что "болгары должны открыть свои сердца беженцам, необходимо строить американскую модель, основу которую составили эмигранты из различных стран".

Ранее Правда.Ру писала, что у болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Президент будет избран 6 ноября всенародным голосованием. Он возглавляет вооруженные силы, назначает ключевых должностных лиц судебной сферы и сферы безопасности, и определяет состав переходного правительства. У него есть право вето.

Впервые своего кандидата выдвинула Болгарская социалистическая партия (БСП). Это генерал в отставке Румен Радев, который уже объявил, что хочет объединить голоса левых. Этому способствует тот факт, что он не имеет партийной биографии.

Еще два месяца назад Радев был командующим болгарскими военно-воздушными силами. Однако, когда стало известно, что правительство Бойко Борисова (партия ГЕРБ) отказалось закупать новые самолеты и будет платить польским ВВС за защиту своего неба, Радев в знак протеста подал в отставку.

В интервью болгарской газете "Труд" кандидат в президенты сказал, что в его задачу входит сокращение бедности и преодоление чувства обреченности среди болгар. "Люди хотят перемен. Они хотят, чтобы их родственники вернулись в Болгарию, хотят видеть своих детей не только по "Скайпу", хотят легко начать свой бизнес, не зависящий от неповоротливой администрации, не говоря уже о партийных рэкетирах. Болгары скоро выйдут из телевизионного гипноза, я уверен. Ни одна страна не может бесконечно управляться с экранов телевизоров", — заявил он.

Радев критически относится к НАТО. Проблема заключается в том, что болгарские вооруженные силы не рассматриваются в качестве реального гаранта национальной безопасности, убежден Радев. Все время внедряется мысль, что "НАТО защищает нас", но это не соответствует действительности, считает кандидат от социалистов. Его мнение относительно России следующее: "Мы параноидально создаем себе врага, и это губительно для Болгарии".

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Темы выборы Болгария Росен Плевнелиев
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У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?

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