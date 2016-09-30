Британца, водителя "Скорой помощи" в ДНР судят в Лондоне "за терроризм"

Гражданин Великобритании 41-летний Бенджамен Стимсон 28 сентября предстал перед судом в Лондоне. Он обвиняется в намерении совершить теракты и участии в их подготовке, во время пребывания в Донбассе.

Фото: AP

Дело в том, что Стимсон некогда пребывал на востоке Украины в качестве водителя скорой помощи на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На данный момент суд не пришел к какому-либо заключению. Следующее заседание состоится 7 октября, до этого времени Стимсон останется под арестом.

Как отмечает Би-би-си, это первый подобный случай, когда подозреваемым в террористической деятельности во время конфликта на территории Украины стал британец.

Важно отметить, что ранее Интерпол отказал СБУ в объявлении в международный розыск лидеров ополчения Донбасса. Организация отказалась причислять к террористам граждан ДНР и ЛНР за неимением веских оснований. Однако суд Лондона, похоже, намерен что-то найти.

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