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Источник Правда.Ру

США предупреждают Европу о терактах

Мир » Европа

Террористы запрещенной в РФ группировки ИГИЛ планировали совершить теракты в ряде стран Европы, свидетельствуют изъятые у боевиков в Сирии документы. Об этом со ссылкой на американских военных сообщает газета The Times.

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Фото: AP

Секретные материалы были захвачены в городе Манбидж на севере Сирии. Для их детального изучения создан специальный центр на американской авиабазе в Кувейте, информировал заместитель командующего международной коалиции по борьбе с ДАИШ, генерал Руперт Джонс.

По его словам, документация напрямую указывает на планы нападения на многие страны мира. Разведданные, в том числе на электронных носителях, позволили предотвратить готовящийся 1 декабря теракт во Франции. В этой связи задержаны четверо подозреваемых лиц.

Кстати, в Америке уверены, что получат больше важных документов после освобождения от террористов Мосула в Ираке.

Напомним, в ноябре прошлого года в Париже прошла серия терактов. В результате атак погибли в общей сложности 129 человек, около 300 получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России группировка ИГИЛ.

Как писала Правда. Ру, чтобы обеспечить все, что произошло в Париже, нужны были большие деньги и хорошая организация. Эти моменты ставят вопросы и перед общественностью и перед спецслужбами. Эксперты недоумевали: каким образом ИГИЛ или то, что называют ИГИЛ, действует, почему она возникла и какие ее конечные цели.

Если державшая мир в страхе раньше "Аль-Каида" была чисто террористической организацией, которая провозглашала джихад, то ИГИЛ позиционирует себя политической силой и пытается влиять на политику на Ближнем Востоке. Это мы видим в Ираке и в Сирии.

Между тем ряд экспертов уверены, что ужасные события прошло осени — не что иное, как реалити-шоу, а организовало и провело его правительство Франции. Зачем? Например, чтобы вернуть популярность Олланду, выиграть выборы, отвлечь граждан от важных проблем и возобновить бомбардировки Сирии. Читайте подробнее в материале: Теракты в Париже: реалити-шоу в прямом эфире?

Добавим, что Франции после случившегося соболезновал весь мир. Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20 в Турции, призвал Запад к совместной борьбе с ИГ. С аналогичным предложением выступил и экс-президент Франции Николя Саркози.

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Темы ИГИЛ Европа теракты терроризм
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