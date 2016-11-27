Итальянские СМИ публикуют речь Путина о величии России

Итальянская газета La Stampa опубликовала статью "Время, чтобы доверять России, общий фронт против террора", подписанную президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает РИА Новости, публикация представляет собой перевод части выступления Путина на Валдайском форуме, посвященной международной проблематике, который проходил в Красной поляне в Сочи с 24 по 27 октября.

В частности, в статье есть фраза, сказанная российским президентом об Америке, что это "великая держава", а не какая-то "банановая страна". Во время своего выступления российский президент также отметил, что нынешнюю систему международных отношений "постоянно лихорадит", а принципы в политике и экономике постоянно перетасовываются и меняются в угоду интересам "сильных мира сего".

При этом Путин отметил, что некоторые партнеры РФ не стремятся решать реальные международные проблемы. Так созданная еще во времена холодной войны НАТО так и не была адаптирована к новым условиям, несмотря на все заявления.

В своем выступлении глава России также уделил немало внимания одной из основных угроз современному миропорядку — терроризму, подчеркнув, что бороться с терроризмом и экстремизмом нужно на деле, а не на словах, и победить можно, только объединив усилия.

Напомним, в октябре 18 депутатов итальянских облсоветов посетили Крым, чтобы встретиться с главой республики Сергеем Аксёновым. В делегацию вошли представители пяти регионов Италии: Венето, Лигурии, Ломбардии, Тосканы, Эмилии-Романьи.

Ранее депутат из Лигурии, член правой партии "Лига Севера" Эдоардо Рикси рассказал RT, что парламентарии обсудят с главой Крыма возможности развития нормальных бизнес-отношений в обход ограничений. "Мы считаем, что крымчане сами вправе решать, в какой стране жить: они провели законный референдум. Проблема в том, что в Риме придерживаются другой точки зрения. Реальные намерения нашего премьер-министра Маттео Ренци по поводу отмены санкций неясны", — сообщил Эдоардо Рикси.

Политик вместе с коллегами будет добиваться рассмотрения вопроса о снятии санкций в палате депутатов Италии в Риме, а также в Европарламенте. По словам Рикси, они сделают все для восстановления дружественных отношений с РФ в целом. "Европа без России — не Европа, нельзя оборвать отношения с таким крупным игроком на континенте", — считает депутат.

Ранее директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что внешняя политика президента России Владимира Путина строится на стремлении к тому, чтобы его страну воспринимали как великую державу.

Клэппер на конференции в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке пояснил, что "Путин видит Россию великой страной, великой державой. Для него чрезвычайно важно, чтобы его страну уважали и относились как к мировой державе наравне с США".

По его словам, в настоящее время отношения Москвы и Вашингтона "очень плохие: у нас очень много разногласий, например, по Сирии и по Украине". При этом государства продолжают поддерживать контакты, передает ТАСС.

"Мы перешли от двуполярной системы времен холодной войны к многополярной конструкции международных отношений, где такие страны, как Россия, Китай, видят себя — и они являются таковыми — важными, если не доминирующими игроками", — заявил он, добавив, что это "исторический процесс, на который невозможно повлиять".

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