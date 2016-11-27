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Источник Правда.Ру

Итальянские СМИ публикуют речь Путина о величии России

Мир » Европа

Итальянская газета La Stampa опубликовала статью "Время, чтобы доверять России, общий фронт против террора", подписанную президентом РФ Владимиром Путиным.

Итальянские СМИ публикуют речь Путина о величии России

Как сообщает РИА Новости, публикация представляет собой перевод части выступления Путина на Валдайском форуме, посвященной международной проблематике, который проходил в Красной поляне в Сочи с 24 по 27 октября.

В частности, в статье есть фраза, сказанная российским президентом об Америке, что это "великая держава", а не какая-то "банановая страна". Во время своего выступления российский президент также отметил, что нынешнюю систему международных отношений "постоянно лихорадит", а принципы в политике и экономике постоянно перетасовываются и меняются в угоду интересам "сильных мира сего".

При этом Путин отметил, что некоторые партнеры РФ не стремятся решать реальные международные проблемы. Так созданная еще во времена холодной войны НАТО так и не была адаптирована к новым условиям, несмотря на все заявления.

В своем выступлении глава России также уделил немало внимания одной из основных угроз современному миропорядку — терроризму, подчеркнув, что бороться с терроризмом и экстремизмом нужно на деле, а не на словах, и победить можно, только объединив усилия.

Напомним, в октябре 18 депутатов итальянских облсоветов посетили Крым, чтобы встретиться с главой республики Сергеем Аксёновым. В делегацию вошли представители пяти регионов Италии: Венето, Лигурии, Ломбардии, Тосканы, Эмилии-Романьи.

Ранее депутат из Лигурии, член правой партии "Лига Севера" Эдоардо Рикси рассказал RT, что парламентарии обсудят с главой Крыма возможности развития нормальных бизнес-отношений в обход ограничений. "Мы считаем, что крымчане сами вправе решать, в какой стране жить: они провели законный референдум. Проблема в том, что в Риме придерживаются другой точки зрения. Реальные намерения нашего премьер-министра Маттео Ренци по поводу отмены санкций неясны", — сообщил Эдоардо Рикси.

Политик вместе с коллегами будет добиваться рассмотрения вопроса о снятии санкций в палате депутатов Италии в Риме, а также в Европарламенте. По словам Рикси, они сделают все для восстановления дружественных отношений с РФ в целом. "Европа без России — не Европа, нельзя оборвать отношения с таким крупным игроком на континенте", — считает депутат.

Ранее директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что внешняя политика президента России Владимира Путина строится на стремлении к тому, чтобы его страну воспринимали как великую державу.

Клэппер на конференции в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке пояснил, что "Путин видит Россию великой страной, великой державой. Для него чрезвычайно важно, чтобы его страну уважали и относились как к мировой державе наравне с США".

По его словам, в настоящее время отношения Москвы и Вашингтона "очень плохие: у нас очень много разногласий, например, по Сирии и по Украине". При этом государства продолжают поддерживать контакты, передает ТАСС.

"Мы перешли от двуполярной системы времен холодной войны к многополярной конструкции международных отношений, где такие страны, как Россия, Китай, видят себя — и они являются таковыми — важными, если не доминирующими игроками", — заявил он, добавив, что это "исторический процесс, на который невозможно повлиять".

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