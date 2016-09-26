Осталось еще немного подождать: Украина почти получила безвизовый въезд в ЕС

Подавляющим большинством голосов высказался в поддержку предоставления ЕС безвизового режима Украине комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE).

Фото: AP

За это решение проголосовали 39 европарламентариев, против - только 4.

Однако такое решение комитета еще не значит, что безвизовый режим украинцы "получат уже завтра". Отказ от виз для краткосрочных поездок граждан Украины в ЕС еще должен одобрить Европарламент в целом, как институт. Ожидается, что это произойдет на предстоящей парламентской сессии в октябре в Страсбурге.

Последующими этапами оформления политического решения ЕС станет рассмотрение вопроса сначала рабочей группой Совета ЕС по визовым вопросам, а затем постоянными представителями стран-членов ЕК (Coreper) и Советом ЕС.

По словам представителя LIBE Эстефании Нарильос, сколько времени будут длиться переговоры по этому вопросу сказать сложно. "Предсказать сколько продлится переговорный процесс невозможно, это может занять как один, так и более месяцев, но переговоры будут начаты незамедлительно", - сказала она в беседе с РИА Новости.

Надо отметить, что решение LIBE стало подарком ко дню рождения украинского президента. Итоги голосования в комитете ЕП Порошенко воспринял с должным восторгом. "Это важный шаг к окончательному решению, которое мы ожидаем в ближайшее время", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, собираясь пустить Украину в Европу, власти Брюсселя рассматривают возможность запуска особого механизма, согласно которому режим свободного въезда в страны ЕС можно будет отменить "в случае нарушения соглашения".

Отметим, согласно упрощенному механизму, любая страна может подать заявление с просьбой о предоставлении своим гражданам свободного въезда в ЕС. Евросоюз же получит право заключить соглашение на индивидуальных условиях о предоставлении безвизового режима с любой страной мира. Это означает, с одной стороны, более быстрый способ введения свободного въезда. Однако, с другой стороны, в документе также упоминается, что ЕС может приостановить действие безвизового режима в случае "нарушения условий соглашения".

Таким образом, если Брюссель заключит соглашение со странами - кандидатами в ЕС на условиях этого механизма, он, по сути, освобождает себя от выполнения обязательств, имея возможность в любой момент отменить соглашение.

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