Во Франции задержали экс-главу контрразведки и экс-начальника парижской полиции

Следователи генеральной инспекции по делам национальной полиции задержали в Париже бывшего главу французской контрразведки Бернара Скарсини.

Фото: AP

Об этом сообщило сегодня агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. Французские СМИ выдвинули предположение, что этот арест был произведен в рамках дела "о торговле влиянием", проще говоря - о взятках. Кроме того, упоминается и допущенные им нарушения профессиональной тайны уже после того, как Скарсини покинул свой пост в контрразведке.

Отмечается, что экс-контрразведчик считался фигурой, близкой к бывшему президенту страны Николя Саркози, который снова баллотируется на должность главы государства на выборах, который пройдут в 2017 году. Между тем, Имя бывшего босса контразведчиков появляется и в двух расследованиях о ливийском финансировании предвыборной кампании экс-президента.

Одновременно с этим, произошло еще одно задержание, которое СМИ связывают с первым арестом. Согласно сообщению телеканала BFMTV, также в понедельник был взят под стражу и бывший начальник парижской уголовной полиции Кристиан Флаш. В его доме был проведен обыск.

Кристиан Флаш возглавлял уголовную полицию Парижа с 2007 по 2013 год. В 2013 году, по инициативе Мануэля Вальса, Флаша обвинили в "аморальном поведении", предполагая, что именно он предупредил министра внутренних дел Бриса Ортефе о предстоящем допросе по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози.

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