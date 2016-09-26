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Мэр литовского Шяуляя сносит памятник советским воинам из-за "непривлекательности"

Мир » Европа

Мэр литовского города Шяуляй Артурас Висоцкас заявил о реконструкции центральной площади города, а также о том, что на ней не может быть места памятнику советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Мэр литовского Шяуляя сносит памятник советским воинам из-за не
Мэр Шяуляя Артурас Висоцкас

По словам мэра города, памятник погибшим освободителям совершенно не вписывается в новую архитектурную концепцию, и поэтому будет снесён. "Вместо обелиска мы намерены сделать красивое и привлекательное место, куда люди смогут прийти, посидеть, полюбоваться Кафедральным собором. Мы ни в коем случае не хотим уничтожать то культурное наследие, которое у нас есть", — сказал мэр агентству BNS.

"Я беседовал с главой Департамента охраны культурного наследия уважаемой Дианой Варнайте и с местным инспектором — они заверили меня, что это не считается культурным наследием, что мы можем реализовать наш план", — заявил мэр города.

Ранее, Шяуляй посетил посол России в Литве Александр Удальцов. Он совместно с ветеранами возложил цветы к монументу. Удальцов высказал Артурасу Висоцкасу несогласие с планируемым сносом памятника и призвал местные власти к поиску альтернативных решений.

На памятнике есть надпись по-русски и по-литовски - она гласит, что монумент посвящен советским воинам, погибшим в войне 1941-1945 гг. На этот счет мэр Шяуляя сказал: "Там похоронены не только советские воины, но и другие люди. Поэтому нечестно оккупировать все это место, утверждая, что там похоронены только солдаты советской армии. Я надеюсь, что у них нет какой-то цели — играть в политические игры там, где не следует. Я объяснил Удальцову простую вещь. Сказал: уважаемый посол, это место находится в центральной части города, сейчас оно непривлекательное, люди сюда не приходят, разве что на 9 мая. А хочется, чтобы люди приходили в такое место — для этого мы хотим изменить форму этой площади".

Напомним, в 2015 году мэрия литовского курортного города Паланга снесла памятник погибшим советским военным, установленный в сквере в центре города. А с Зеленого моста в Вильнюсе были сняты последние группы советских скульптур — "Сельское хозяйство" и "Учащаяся молодежь". Тогда власти Вильнюса открыто признались, что советские памятники были убраны с моста под обманным предлогом их отправки на реставрацию, скульптуры на место не были возвращены.

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Темы Литва наследие
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