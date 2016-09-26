В Польше по подозрению в шпионаже задержан россиянин

В Польше задержан гражданин России, который запустил беспилотный дрон над правительственными зданиями в Варшаве. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат курсировал над зданием канцелярии премьера Польша, президентским дворцом Бельведер и зданием министерства обороны страны.

"Мужчина сидел в Porsche Cayenne на улице Багателa. Автомобиль был с российскими номерами, а у него были российские документы", — сообщает телеканал.

Сейчас россиянин задержан и передан Агентству внутренней безопасности. Мотивы его действий уточняются.

"Столичная полиция подтверждает задержание одного иностранца. Мы проводим расследование, оно находится на начальном этапе. В настоящее время можем говорить о нарушении предписаний авиационного законодательства", — рассказал представитель полиции Варшавы Мариуш Мрозек.

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