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Источник Правда.Ру

Страны ЕС высказались за выставление миллиардного счета Британии за Brexit

Мир » Европа

Государства Европы поддерживают планы Европейской комиссии выставить Британии миллиардный счет за Brexit. Такой позиции придерживаются Германия и Италия. План подразумевает, что переговоры о будущих торговых отношениях между Великобританией и ЕС начнутся лишь после того, как Лондон пообещает сделать многомиллиардные выплаты в бюджет блока, пишет газета Financial Times.

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Речь идет о €60 миллиардах. Позиция Берлина и Рима станет, по мнению обозревателей издания, "настоящим ударом для британских министров", которые рассчитывали, что "Германия займет более мягкую позицию и нейтрализует "ястребов" в Европейской комиссии".

Процесс выхода страны из ЕС планируют запустить в марте.

Напомним, ранее Pravda.Ru писала, что бюджет Великобритании при жестком сценарии выхода страны из Евросоюза будет терять до 66 миллиардов фунтов налоговых поступлений ежегодно.

Как следует из попавших в распоряжение The Times правительственных документов, если Великобритания покидает единый рынок ЕС, то ей при осуществлении торговли с континентом придется следовать правилам Всемирной торговой организации, что может привести к падению ВВП страны на 9,5 процента.

По данным издания, "столь резкое падение доходов вынудит министров сокращать госрасходы или повышать налоговую нагрузку".

К слову, премьер Британии Тереза Мэй недавно заявила, что "страна покидает ЕС, а не Европу" и обозначила, как будут складываться отношения с Францией и другими государствами.

Премьер считает, что торговый договор между ЕС и Великобританией не должен обсуждаться до окончания процедуры ее выхода из союза. Кроме того, по словам Мэй, Британия будет стоять с Францией "плечом к плечу в защите от угроз". Надо ли объяснять, какую угрозу страны имеют в виду. Но Мэй подчеркнула, что будет "оказываться совместное давление на Россию в связи с её агрессивными и дестабилизирующими действиями на востоке Украины".

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