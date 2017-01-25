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Эксперт: Выйти Британии из ЕС могли бы помешать "русские хакеры". Но они "за"

Мир » Европа

 

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источник Pravda.Ru

Высший суд Великобритании принял решение о вынесении планов правительства Терезы Мэй по Brexit на обсуждение парламентариев. Благодаря решению суда члены парламента получили возможность обсудить и предложить поправки, которые могли бы смягчить условия выхода Великобритании из Евросоюза.

Также сегодня стало известно, что Мэй согласилась с требованием палаты обнародовать план Brexit. Правительство Великобритании в ближайшее время опубликует официальный документ, в котором будут перечислены все условия по выходу из Евросоюза. Об этом премьер-министр заявила на выступлении в парламенте.

Что будут представлять из себя обсуждения парламентариев, Правде.Ру рассказал журналист, продюсер медиа-компании "Русский час" Александр Коробко.

— Не превратится ли обсуждение в попытку сорвать волю народа и задержать процесс выхода из Европейского союза?

— Это, наверное, технический момент. Я не думаю, что речь идет исключительно о дебатах по поводу правомерности этого решения. Верховный суд требует от парламента ратификации 50-й статьи о выходе из ЕС. Поэтому это просто техническая юридическая процедура, которая в любом случае сопровождала бы Brexit. Это не что-то из ряда вон выходящее, что придумали противники выхода Британии из ЕС. Это буква закона, которой Британия должна следовать.

А проголосует ли парламент за или против — сложный вопрос. Если Brexit отражал волю большинства народа, то, по идее, примерно так же должен проголосовать и парламент. Потому что депутаты представляют народ. Если голосование будет непропорционально голосованию народа, то возникнут вопросы, представляют ли депутаты народ Великобритании. То есть это будет большой конфуз для самой Британии. И думать, что они своим голосованием прекратят процедуру Brexit или ее остановят, очень сомнительно.

Я думаю, что тут другое надо отметить. Это подтверждает, как в Британии действует метод ремня и подтяжек. Любое решение проверяется и перепроверяется семь раз. Как гласит русская поговорка: "Семь раз отмерь, один раз отрежь".

Мне лично очень бы хотелось, когда в свое время республики голосовали за выход из Советского Союза, чтобы тоже срабатывал подобный метод проверок и перепроверок. Тогда не было бы таких конфузов, которые случились на Украине, когда сначала в одном референдуме большинство украинцев проголосовали за то, чтобы остаться в Советском Союзе, а потом, на втором, обманном референдуме, где просто путем манипулирования вопросами, добились того, что неожиданно вдруг большинство жителей Украины захотело выйти из состава Советского Союза.

С этой точки зрения, в Британии действует система балансов и противовесов, которая хороша для нее. Голосование в парламенте воспринимать как какую-то попытку избежать Brexit  вряд ли возможно. Я думаю, что консенсуса как среди обычных рядовых граждан, так и среди элит, там уже достигли - да, Британии будет лучше вне Европы.

Тем более Британия — страна хитрая, элита ее хитрая. В том смысле, что если британцы откуда-то уходят, то значит уже корабль тонет. И, возможно, это свидетельствует о том, что ЕС уже себя изжил в сегодняшнем качестве. Поэтому этот Brexit, на самом деле, не случаен, он системен. И процедура выхода из ЕС тоже системна.

— В палате лордов не смогут оказать существенное влияние на текущие планы правительства?

— Им могли бы помешать только "русские хакеры". Но мы — "русские хакеры" — за Brexit, поэтому я уверен, что все получится, Brexit состоится.

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