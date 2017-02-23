Опрос: Марин Ле Пен победит в первом туре выборов

Лидер французской крайней правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен имеет все шансы для победы в первом туре выборов. Таковы результаты опроса BVA-Salesforce.

Марин Ле Пен Фото: AP

За последние дни поддерживающих Ле Пен стало на 2,5 процента больше. Сейчас таких 27,5%. В то же время двое основных ее соперников - центрист Эмманюэль Макрон и консерватор Франсуа Фийон — потеряли по одному проценту.

А вот во втором туре лидеру "Национального фронта" прочат поражение. В случае, если в следующий раунд выйдет господин Макрон, он победит с результатом в 61 процент, в то время как господин Фийон может стать президентом, получив 55 процентов голосов избирателей.

Еще один кандидат, глава центристской партии "Демократическое движение" (MoDem) Франсуа Байру, накануне отказался от участия в выборах президента Франции и предложил свою поддержку другому кандидату — бывшему министру экономики Эммануэлю Макрону.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Марин Ле Пен известна своими громкими высказываниями. В начале февраля она назвала санкции против России "абсолютно бестолковыми".

"Все, что сделали санкции, — это создали большие экономические проблемы для стран Евросоюза", — отметила Ле Пен, добавив, что необходимо "сделать шаг назад" от взглядов времен холодной войны.

До этого Ле Пен заявила, что Евросоюз себя исчерпал, однако отказывается признавать этот факт.

"ЕС мертв, но еще не знает об этом. Он провалился во всех сферах", — сказала она в интервью Bild am Sonntag.

А недавно кандидат в президенты назвала евро "политическим оружием", которое лишает страны суверенитета, тормозит экономическое развитие и служит делу закабаления народов.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!