Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Опрос: Марин Ле Пен победит в первом туре выборов

Мир » Европа

Лидер французской крайней правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен имеет все шансы для победы в первом туре выборов. Таковы результаты опроса BVA-Salesforce.

359978.jpeg
Марин Ле Пен Фото: AP

За последние дни поддерживающих Ле Пен стало на 2,5 процента больше. Сейчас таких 27,5%. В то же время двое основных ее соперников - центрист Эмманюэль Макрон и консерватор Франсуа Фийон — потеряли по одному проценту.

А вот во втором туре лидеру "Национального фронта" прочат поражение. В случае, если в следующий раунд выйдет господин Макрон, он победит с результатом в 61 процент, в то время как господин Фийон может стать президентом, получив 55 процентов голосов избирателей.

Еще один кандидат, глава центристской партии "Демократическое движение" (MoDem) Франсуа Байру, накануне отказался от участия в выборах президента Франции и предложил свою поддержку другому кандидату — бывшему министру экономики Эммануэлю Макрону.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Марин Ле Пен известна своими громкими высказываниями. В начале февраля она назвала санкции против России "абсолютно бестолковыми".

"Все, что сделали санкции, — это создали большие экономические проблемы для стран Евросоюза", — отметила Ле Пен, добавив, что необходимо "сделать шаг назад" от взглядов времен холодной войны.

До этого Ле Пен заявила, что Евросоюз себя исчерпал, однако отказывается признавать этот факт.

"ЕС мертв, но еще не знает об этом. Он провалился во всех сферах", — сказала она в интервью Bild am Sonntag.

А недавно кандидат в президенты назвала евро "политическим оружием", которое лишает страны суверенитета, тормозит экономическое развитие и служит делу закабаления народов.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Марин Ле Пен: Франция должна признать Крым российским
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Паста карбонара
Рецепты
Паста карбонара
Учимся составлять свой рацион правильно
Здоровье
Учимся составлять свой рацион правильно
Комментарии
Актуальная аналитика
Советское наследие
ИСТОРИК: "Пренебрежение к России впитывается с марксизмом"
Африка
Может ли Россия спасти Ливию?
Бизнес
Контролеры — бизнесмены: "человеческий фактор" сильнее законов
Читательский топ
В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни"
Лавров об аренде Россией Крыма: у самого себя ничего арендовать нельзя
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"

Охотники в Ростовской области застрелили огромного волка, долгое время терроризировавшего жителей одного из сел.

В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Наука и техника
Что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни"
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Общество
Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Выдающийся российский дипломат умер на рабочем месте.

Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь
Мир
Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь
Наука и техника
Что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни"
Общество
"Если бы нам нужна была проповедь, мы пошли бы в церковь": 10 ярких цитат из выступлений Виталия Чуркина
Лейла Мамедова Контролеры — бизнесмены: "человеческий фактор" сильнее законов Лейла Мамедова Антон Куликов Наукоемкое оружие: в чем у России преимущество Антон Куликов Юрий Носовский Gallup доказал ложь Порошенко: украинцы против НАТО Юрий Носовский
Комментарии
Наиль Файзуханов Берлин требует реализовать соглашения о прекращении огня на Донбассе
Viktors Afanasjevs "Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
vkontakte_234225564 ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
Nina Dorohova-Goncharenko ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
blabl blalba На Украине передумали возвращать Крым силой
vkontakte_2674012 На Украине передумали возвращать Крым силой
Татьяна Ларина(Facebook) Назван третий союзник России помимо армии и флота
vkontakte_278474896 ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
vkontakte_104980496 ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
vkontakte_248747375 ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?