New York Times: Европейцы отказываются верить Евросоюзу

На фоне безработицы, экономического кризиса, терактов и миграционных потоков миллионы европейцев начинают думать, что Евросоюз их подвел.

Как пишет "Газета.ru", ссылаясь на статью The New York Times, в ходе саммита в Братиславе европейские лидеры охарактеризовали ситуацию в блоке в жестких выражениях. Так, канцлер Германии Ангела Меркель назвала ее "критической", а председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил об "экзистенциальном кризисе" ЕС.

Как отмечается в материале NYT, разочарованные европейцы все чаще обращаются к популистским движениям и к политикам-националистам, которые обещают защитить их рабочие места, образ жизни и безопасность. Чтобы ЕС мог выжить, его лидерам необходимо внушить людям доверие к их способности решать проблемы.

Поворот "в сторону от свободы и прочих фундаментальных ценностей, на которых основан ЕС", о котором ранее говорил председатель Европейского совета Дональд Туск, уже происходит. NYT отмечает, что это уже заметно в Восточной Европе: в Венгрии и Польше. А предстоящие выборы во Франции, Германии и Нидерландах вызывают тревогу. Лидерам блока остается только надеяться, что заявленные в Словакии планы по укреплению безопасности Европы убедят избирателей, что им будет безопаснее в ЕС, чем за его пределами.

По мнению обозревателя NYT, прошедший саммит прошел непродуктивно. Лидеры ЕС договорились только о том, что к предстоящей в следующем марте встрече они выработают новый план, способный вдохнуть в Евросоюз новую жизнь. Учитывая масштаб нынешнего кризиса, этого явно недостаточно. По мнению американского издания, если европейским лидерам не удастся в ближайшее время реализовать свои планы, встреча в 2017 году может оказаться нерадостной.

Ранее Правда.Ру писала, что канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на неформальный саммит ЕС в Братиславе заявила, что Евросоюз должен на практике показать свою способность меняться. "Мы в критической ситуации. Нужно действиями показать, что мы можем стать лучше в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, сотрудничества в сфере обороны, экономического роста и рынка труда",- цитирует канцлера ТАСС.

По мнению Меркель, от саммита в Братиславе не стоит ожидать решения проблемных вопросов. "Мы будем обсуждать декларацию Братиславы и, надеюсь, сможем ее согласовать. Но речь не о том, чтобы найти решения всех проблем в ходе одной встречи",- сказала Ангела Меркель.

Напомним, второй человек в Европейской комиссии Франс Тиммерманс в своей книге "Братство" написал о том, что Европейский Союз столкнулся с таким множеством кризисов, что может от них не оправиться.

А Энрико Летта, бывший итальянский премьер, а ныне сотрудник Парижского института политических исследований и президент Института Жака Делора считает, что Европа под большой угрозой. "Причем все может быть еще хуже… Экономический кризис, миграционный кризис, терроризм, Брексит — все это подрывает саму идею европейского проекта. Ситуация беспрецедентная… в конечном итоге мы потеряем Европу", — рассказал Летта СМИ.

Европа должна ставить перед собой стратегические цели, полагает Энрико Летта. На фоне миграционного кризиса, терроризма и дестабилизации соседних стран она не может ограничиваться одними осуждениями и ограничением ущерба. "Великобритания вышла из союза, потому что ЕС не захотел решать сирийский вопрос, — говорит он. — На мнение избирателей повлияла не иммиграция из Восточной Европы, а каждодневные кадры хаоса в Греции, на Лампедузе и в Кале".

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