Пенсионерка закрашивает свастику на улицах Берлина сердцами

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Немецкая пенсионерка Ирмела Шрамм вот уже 30 лет борется с надписями неонацистов на стенах зданий и заборах родного Берлина, сообщает CNN. Женщина уверяет, что испытывает удовольствие каждый раз, когда избавляется от очередной нацисткой надписи. Себя она называет политическим уборщиком.

— Свобода слова имеет свои пределы. Она заканчивается там, где начинается ненависть и презрение к человечеству, — пояснила журналистам Ирмела Шрамм.

Борется женщина и с экстремистскими листовками. Первую она уничтожила недалеко от своей работы. Это была листовка с изображением одного из лидеров Третьего рейха Рудольфа Гесса. Изображение немка порвала ключом от своего дома. Сейчас она взяла в качестве орудия еще и специальный нож, которым срезает листовки, передает Лайф.

Но больше всего женщине по душе закрашивать свастику — на месте граффити она рисует сердца. Для этого пенсионерка всегда носит с собой баллончик с краской.

Радикалы в Германии активизировались после излишней "толерантной" политики канцлера Ангелы Меркель. Около миллиона беженцев-мусульман приняла Германия в прошлом году. Проследовали сексуальные приставания к женщинам в Кельне, теракты в торговом центре "Олимпия", атака с ножом в поезде, ежедневно происходят изнасилования, другие нападения со стороны мигрантов. Председатель профсоюза германской полиции Райнер Вендт назвал ситуацию в Германии "смесью психической нестабильности, терроризма и преступности". Как ответ этому по улицам городов замаршировали факельные шествия неонацистов, поднялось движение ПЕГИДА (его объявили исламофобским), перестали молчать и многие политики. На востоке страны на местных выборах ХДС с треском провалилась в пользу евроскептика — партии "Альтернатива для Германии".

Поэтому Меркель в предвыборный год начала нивелировать свою политику толерантности к беженцам: "Мы справимся". Кроме упомянутых позиций, она пообещала на съезде, что приток мигрантов 2015 года больше "не повторится". Также канцлер заговорила о запрете паранджи и верховенстве светских законов над шариатом.

Тем временем эксперты уверены: фашистами людей делает… скука. Авторы эксперимента Эрик Игу и Вейнанд ван Тилбург из Королевского колледжа Лондона выдвинули предположение, что взгляды и идеи, которые проповедует ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) и неонацисты, привлекают внимание людей, в особенности молодых, из стран первого мира.

"Наши исследования показали, что политические взгляды отчасти базируются на скуке, и что люди избавляются от нее при помощи идеологий, которые, как им кажется, дают смысл жизни и позволяют избавиться от негативных экзистенциальных переживаний. Вывод из всего этого очевиден — радикальные группировки и личности как минимум частично действуют из-за скуки в их будничной жизни и пытаются придать таким образом ей какое-то значение", — комментирует результаты эксперимента Эриг Игу.