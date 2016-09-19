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Источник Правда.Ру

Эстонский политик: "колонна из 5000 молодых русских" готова к перевороту в стране

Мир » Европа

В Эстонии проживают около 5000 хорошо подготовленных и обученных русских молодых людей, которые за очень короткий промежуток времени способы мобилизоваться против эстонского государства. Об этом сообщил потенциальный кандидат в президенты Март Хельме из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

Эстонский политик: колонна из 5000 молодых русских готова к пе
Фото: REX

"Они занимаются в различных пейнтбольных и стрелковых клубах, состоят в обществах охотников. У них есть бригадиры. Они тренируются в карьере Мяннику и других местах, и могут мобилизоваться против эстонского государства за очень короткий промежуток времени", - цитирует Марта Хельме портал ERR.ee. 

Ранее Правда.Ру писала, что согласно данным еженедельника Eesti Ekspress, ситуация в эстонском городе Нарва накалилась до предела. В городе проживает большое количество русскоязычного населения, которое не вполне ассимилировано с населением страны. Поэтому события в регионе якобы могут развернуться по донбасскому сценарию.

В докладе правительственной комиссии по безопасности о ситуации в Нарве отмечается, что около тысячи жителей Нарвы якобы в любой момент готовы пойти на конфликт с властями. Конечно же, авторы доклада считают, что за подготовкой конфликта стоит Россия, которая якобы только и ждет, как бы отобрать у Эстонии часть территорий.

Что происходит в Нарве на самом деле? Действительно ли ситуация на грани конфикта? Об этом Pravda. Ru поговорила с профессором кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета(СПбГУ) Николаем Межевичем.

"То, что происходит в Ида-Вирумаа на северо-востоке Эстонии - это экономическая катастрофа. А там, где начинается экономическая катастрофа неизбежно возникает вопрос о катастрофе политической, иначе не бывает. Северо-восток 25 лет проигрывал по инвестициям. Даже на уровне ментальном для эстонцев северо-восток - это как для нас раньше была Колыма, то есть место ссылки. Сейчас это депрессивный регион, где закрылись десятки предприятий. Он превращается в демографическую пустыню", - пояснил эксперт.

По его словам, есть два способа решения проблемы. Первый - насильственная ассимиляция, то есть военно-политическая окончательная колонизация собственной же территории. Второй - помочь людям создать комфортную жилую среду, оказать им преимущество нашего хорошего эстонского образа жизни. Но последнее подразумевает государственные расходы, а денег нет. Они уходят на НАТО, на военно-политическую истерию, на безумные внешнеполитические и экономические проекты.

"Протесты возможны, но Россия тут будет ни при чем. Россия в советские времена построила в Нарве и на северо-востоке Эстонии предприятия машиностроения, гидростанцию и тепловые станции, была построена химическая промышленность. Сегодня ничего этого нет, за исключением нарвских электростанций. Когда же мне говорят о туризме и вспоминают Нарву в качестве места отдыха российской интеллигенции в Российской империи, я не понимаю эти параллели. Сейчас нет главного - нет никакого удовольствия "отдыхать" в том политическом, морально-психологическом климате, который создан в Эстонии для русских", - отметил Николай Межевич.

Что касается публикации в еженедельнике Eesti Ekspress, он сказал: "Я считаю, что эта статья - абсолютно провокационный вброс. России не нужна восставшая Нарва, Россия прекрасно понимает, что речь идет о государстве, входящем в НАТО и в Европейский союз. С другой стороны, если это государство само не может справляться с социально-экономическими проблемами на своей территории, если люди будут лишаться работы, теоретически возможны некоторые волнения. Но это не волнения по поводу присоединения к России, люди будут просить денег в больничную кассу, ремонта дорог, покупки новых автобусов, а самое главное - рабочих мест. Вот чего будут просить люди".

Ранее в эфире видеоканала Pravda. Ru профессор кафедры европейских исследований СпбГУ Николай Межевич рассказал, что во внешней политике Эстонии всего один лозунг: "Эстония - осажденная крепость, Москва - враг".

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Темы Нарва Эстония Март Хельме Николай Межевич
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