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Каталонский политик: выбор Крыма стать российским абсолютно законен

Мир » Европа

25 сентября в Москву съедутся борцы за независимость со всего мира, чтобы принять участие в Международной конференции, посвящённой праву народов на самоопределение. Среди участников будут представители Калифорнии, Техаса, Пуэрто-Рико, Ирландии и Каталонии.

Каталонский политик: выбор Крыма стать российским абсолютно зако
Фото: АР

Еще в 2011 году партия "Каталонская солидарность за независимость" заявила о необходимости отделения Каталонии от Испании. Один из участников съезда Хосе Энрике Фольк сообщил RT, что в 2017 году референдум о независимости пройдёт обязательно.

"Я уверен, в 2017 году референдум состоится. Либо с санкции государства, либо без таковой. Парламент Каталонии должен будет его провести, пусть даже при отсутствии разрешения "сверху". И если независимость окажется чаянием большинства, значит, так тому и быть. С юридической точки зрения это против закона. Но если заглянуть в историю, декларации о независимости стран принимались в различных обстоятельствах. Последний пример отделения страны с согласования властей — это желание Англии выйти из Евросоюза. Но есть и другие примеры — Косово, в частности, где разрешения правительства не было", — рассказал Хосе Энрик Фольк.

Съезд в российской столице для каталонского политика — возможность обменяться мнениями, найти поддержку у других стран, которые находятся в похожей ситуации, а также возможность проанализировать некие процессы, чтобы избежать ранее совершенных ошибок.

"Один из наиболее значимых примеров- это, конечно, Крым. Каталонии близко то, что исторически Крым никогда не был частью Украины. Народ Крыма, в большинстве своём русский, всегда чувствовал себя ущемлённым по сравнению с остальной Украиной — в правах на родной язык, в сфере трудоустройства. И экономически — в тот момент Украина решила пытаться войти в Евросоюз и влиться в европейскую экономику. Пророссийские украинцы Крыма не были согласны с этим решением. Мы также, как и крымчане, хотим идти другим путем. У Каталонии разные с основной Испанией обычаи и своя система экономики. С территории Каталонии собирается примерно 22% налогов в казну страны, при этом возвращается к нам в бюджет меньше половины этих средств. Испания крайне мало вливает инвестиций в развитие нашей инфраструктуры — дороги, социальные службы. Это ущемляет наши права. У Каталонии большой экономический потенциал, мы способны сами содержать себя и ещё и постоянно улучшать качество жизни. Каталонцы так же хотят провести референдум", — каталонский политик считает выбор Крыма стать российским абсолютно легитимным.

Как сообщает Хосе Энрике Фольк, 48% каталонцев выступают за независимость, 28% — выступают за единство страны, 20% — не выступают открыто ни за ту, ни за другую позицию, однако признают, что у Каталонии есть право провести референдум. Из 5 миллионов человек с правом голоса на манифестацию в этом году, посвящённую вопросу отделения территории, вышло около 1 миллиона человек.

"В мире никто не высказывается с прямой и ясной поддержкой независимости Каталонии. Все говорят, что это внутреннее дело Испании. При этом испанское правительство просто не хочет говорить с Каталонией на эту тему. Нет никакой формы диалога. Для них как будто этой проблемы не существует. Но ничто не изменит того факта, что этот вопрос затрагивает здесь огромное количество людей", — рассказал Хосе Энрике Фольк.

Напомним, в конце июля 2016 года парламент Каталонии поддержал выводы комиссии по изучению процесса отделения автономного сообщества от Испании. Об этом сообщало издание El País. В выводах комиссии говорится о сроках обретения независимости, прописывается "односторонний механизм демократической процедуры", проведение референдума и принятие новой конституции.

За начало процесса отделения проголосовали 72 депутата, которые представляли партии "Вместе за "да" и "Кандидатуру Народного единства". При этом против проголосовал блок "Да, это возможно", который поддерживает партия Podemos. Центристы - "Граждане" и Народная партия покинули зал во время голосования.

Правительство Испании заявило, что обжалует решение парламента в Конституционном суде.

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Темы Крым Испания Каталония референдум независимость
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