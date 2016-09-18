Николя Саркози пообещал переименовать и пронумеровать террористов

Встречу с семьями жертв теракта в Ницце сегодня встретился экс-президент Франции, кандидат на праймериз от правой оппозиции Николя Саркози. Во время этой встречи Саркози обвинил власти в том, что те не смогли предотвратить теракты в стране, и предложил называть террористов "варвар № 1", "варвар № 2" и "варвар № 3", чтобы не делать им рекламы, передает AFP.

Фото: AP

На встрече с родственниками и близкими погибших в результате теракта в Ницце Николя Саркози заявил, что "невыносимо точно не знать, что именно произошло" во время теракта на Английской набережной 14 июля.

"86 погибших в Ницце, 238 убитых во время терактов за последние полтора года по всей Франции: если здесь не было пробелов (в работе спецслужб. — RFI), то тогда я не знаю, что это", — подчеркнул Саркози.

Кандидат на праймериз от партии "Республиканцы" также пообещал, что в случае своего избрания на пост президента Франции, "статус жертвы теракты будет распространяться на всех тех, кто пережил психологическую травму".

Ранее госсекретарь Франции по вопросам помощи жертвам Жюльет Меадель (Juliette Méadel) уже пообещала, что власти расширят официальный статус "жертв терактов". По ее словам, "жертвами терактов" будут признаны все "погибшие и пострадавшие физически или психологически".

Напомним, как сообщала Правда. Ру, поздно вечером 14 июля в Ницце произошел теракт, жертвами которого стали более 80 человек. Неизвестные лица на грузовике белого цвета врезались в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной, так как в городе отмечался Национальный праздник 14 июля. Машина проехала зигзагами через толпу несколько сотен метров. Затем террористы открыли огонь по людям. Жертвами теракта стали 86 человек, более 350 получили ранения.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство". За рулем автомобиля находился 31-летний Мухамед Бухлел. При этом следствие пока не обнаружило его связи с боевиками. По делу о теракте задержаны семь человек, среди которых бывшая жена террориста.

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