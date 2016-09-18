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Источник Правда.Ру

Кузен королевы Елизаветы II совершил "каминг-аут", жена была в курсе еще до свадьбы

Мир » Европа

Никогда прежде член британской королевской семьи публично не заявлял о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако "прорыв" в этом вопросе решил сделать лорд Ивар Маунтбаттен, который приходится двоюродный брат королеве Великобритании Елизаветы II, признавшись, что является бисексуалом, пишет в воскресенье, 18 сентября, Daily Mail.

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Фото: скриншот с youtube.com

В течение 17 лет лорд был в браке с Пенелопой Томпсон, у них родились три дочери, однако в 2011 году пара развелась.

По словам Маунтбаттена, он узнал о своей нетрадиционной ориентации в подростковые годы, но не хотел «идти по этому пути», опасаясь последствий.

«Я никогда не думал, что женюсь, потому что не хотел быть нечестным. Пенни знала об этом до того, как мы поженились. Я сказал ей, что я бисексуален, что меня влекло к обоим полам. Она была понимающей, и я всегда буду благодарен ей», - рассказал он.

По его мнению, супруга, вероятно, надеялась его изменить, но в итоге поняла тщетность своих попыток.

Сейчас 53-летний лорд встречается с директором клининговой авиационной компании Джеймсом Койлом (James Coyle). Они познакомились в Швейцарии в марте 2015 года.

Если лорд Маунтбаттен ушел к мужчине всего после 17 лет брака с женщиной, то 90-летний бывший американский сенатор-вдовец Харрис Уоффорд женился на мужчине, проведя в браке со своей женой целых полвека.

Оставшись вдовцом, 70-летний отец троих детей думал, что он "слишком  стар для того, чтобы заводить новый роман. Однако, спустя пять лет, стоя на пляже в Форт-Лодердейл (штат Флорида), он неожиданно "почувствовал небывалое вдохновение", с которым не захотел расстаться. Вот тогда-то он и познакомился с новым избранником, 25-летним Мэттью Чарлтоном.

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Темы бисексуал член королевской семьи
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