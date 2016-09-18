Британия построит самый дорогой объект в истории человечества

Правительство Великобритании одобрило проект строительства атомной электростанции в Хинкли Пойнт. АЭС может стать самым дорогим объектом в истории человечества.

Как сообщает BBC, электростанция будет расположена на месте уже существующей АЭС в графстве Сомерсет на юго-западе Англии. Строить станцию будет французская компания EDF, в качестве инвесторов также выступят китайские государственные компании. Франция согласилась взять на себя две трети расходов, Китай — одну треть.

По предварительным расчетам, строительство АЭС обойдется в 16 миллиардов фунтов (около 26 миллиардов евро). Общественная организация Greenpeace оценила общую стоимость проекта, с учетом процентов по банковским кредитам, в 24 миллиардов фунтов. Таким образом, АЭС станет самым дорогим объектом в истории человечества.

Хинкли Пойнт станет первой АЭС в Великобритании, построенной за последние 20 лет. На новой электростанции будет два реактора, срок эксплуатации которых составит около 60 лет. Станция будет обеспечивать примерно 7% потребности Соединенного Королевства в электроэнергии.

Точную стоимость АЭС оценить невозможно, однако даже заявленная официальная стоимость проекта позволила бы построить небольшую рощу из небоскребов Burj Khalifa (самых высоких на планете зданий), поскольку каждый из них стоил бы около 1,5 миллиардов евро. Можно также существенно удлинить Большой адронный коллайдер — сейчас длина расположенного под границей между Францией и Швейцарией ускорителя элементарных частиц составляет 26 659 метров. Расходы на строительство коллайдера составили около 5,8 миллиардов евро.

20 лет назад на строительство прошлой АЭС Sizewell в Великобритании ушло 6 миллиардов евро.

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